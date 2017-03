F1- Gp D'Australia, Alonso: "Ci aspetta un week-end difficile, vedremo cosa riusciremo a raccogliere"

F1- Alonso: "Ci aspetta un week-end difficile, vedremo cosa riusciremo a raccogliere"

Dopo aver visto nei dettagli le impressioni e le aspettative di Lewis Hamilton e di Sebastian Vettel in vista del Gp inaugurale in Australia, andiamo a vedere cosa ha detto un due-volte campione del Mondo, come Fernando Alonso. L'asturiano ha vinto nel 2006 in Australia, ma negli ultimi anni non è stato affatto fortunato. Dopo aver saltato il Gp inaugurale due anni fa ed essere uscito l'anno scorso nel botto terribile con Gutierrez, si trova in una situazione a dir poco complicata quest'anno, a causa della scarsa affidabilità della sua McLaren-Honda.

Lo spagnolo ne è consapevole e non lo nasconde: " Beh per noi non sarà un week-end semplice. Fino ad ora abbiamo solo provato ed i risultati non sono affatto soddisfacenti. Ora però è tempo di correre e dopo la gara di domenica il team sarà molto più chiaro sugli obiettivi stagionali. Anche per noi questo è un punto interrogativo, non sappiamo dove può arrivare questa vettura e non sappiamo nemmeno fino a che punto possiamo spingerla, perché ogni volta che ci spingiamo oltre un certo limite incappiamo in qualche problema. Bisogna vedere e provare in continuazione. Non sappiamo se saremo in grado di fare un buon week-end di esordio, bisognerà capire un po' di più sul potenziale della vettura. Speriamo di capire a che punto siamo, ma la strada da percorrere è ancora lunga e dobbiamo fare un sacco di lavoro ancora. "

Lo spagnolo conclude la sua intervista elogiando i meccanici del team e concludendo il discorso in vista del week-end: "Durante e dopo i test il team è sempre stato al lavoro per migliorare la situazione. Credo che tutti si siano impegnati al massimo e abbiano fatto un ottimo lavoro. Vediamo ora cosa riusciremo ad ottenere questo fine settimana, sperando di dare una soddisfazione a tutti, dai meccanici a Eric (Boullier ndr.) e anche alla Honda".