F1- Ricciardo: "Spero di poter vincere qui in Australia"

Oltre ai tre campioni del Mondo, in conferenza interviene anche l'idolo locale Daniel Ricciardo. Il pilota della Red Bull è riuscito a giungere sul podio nel 2014, ottenendo il miglior risultato in assoluto per un pilota australiano nel Gp di casa. Sfortunatamente per lui, la vettura è risultata poi irregolare ai controlli e l'aussie è stato squalificato. Lo scorso anno ha chiuso al 4° posto, grazie al quale ha eguagliato il miglior risultato di Mark Webber. All'Australia manca una vittoria ufficiale in F1 nel Gp di casa, dato che l'unica vittoria, targata Alan Jones 1980, è arrivata in una gara non valida per il mondiale.

Questo è il primo punto toccato dall'australiano, che dice: "Ci proverò. Proverò a vincere, qui in casa sarebbe bello. Se qualcuno dovesse scegliere una sola gara da vincere, in molti direbbero la gara di casa. Sarebbe molto cool, davvero molto bello".

A questo punto prende la parola Vettel, che chiede all'ex compagno di team come mai nessuno abbia citato la vittoria di Alan Jones nel 1980. La risposta del pilota Red Bull è immediata: "Lui vinse nel 1980, ma non era ancora una gara valida per il campionato del Mondo."

Tornando al discorso gara, Ricciardo aggiunge: "Si mi piacerebbe vincere. Quest'anno le vetture, come ha già detto Lewis (Hamilton), sono molto più fisiche da guidare ed infatti molti di noi si sono allenati a dovere durante l'inverno. Da quel che sento, sono sicuro che tutti noi qui, ci siamo preparati al meglio durante la stagione. È stato molto interessante porre l'accento sull'importanza della preparazione, anche tra noi piloti. Sulle vetture posso dire che sono piacevoli da guidare e sono molto veloci. Penso che sarà divertente per i fan vederle girare in pista, soprattutto in curva. Speriamo di essere più veloci degli altri".

Infine, chiude con un commento sul temibile compagno di team: " Spero che ci sia una bella battaglia tra noi, magari per le vittorie. Anche se è giovane, lui non è più un rookie e quindi penso abbia un po' di esperienza in più. I tifosi, il team, tutti sono molto felici di questa situazione, speriamo di poter combattere ancora a lungo".