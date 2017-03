F1, GP Australia - Le qualifiche: Hamilton in pole, ma Vettel c'è

Lewis Hamilton conquista la pole in Australia (twitter)

E' iniziata come ci si prospettava la prima battaglia del 2017, Lewis Hamilton piazza la pole position con 1.22.188 dopo una qualifica in cui la Mercedes è stata in testa in tutte le tre sessioni. Dietro però c'è una Ferrari che sembra molto più competitiva, con Sebastian Vettel subito alle spalle del britannico e davanti a Bottas, parso un po' in difficoltà in alcuni frangenti. Quarta l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen.

Q1. Al semaforo verde è la Ferrari di Vettel a scendere subito in pista, seguita qualche minuto dopo da Valtteri Bottas. A metà sessione le due Mercedes balzano in testa alla classifica, con Vettel terzo e Perez, Ricciardo, Massa e Hulkemberg in un fazzoletto di decimi; più indietro Kimi Raikkonen, che si lamenta in radio con i tecnici. Fatica un po' invece Max Verstrappen, che esce più tardi rispetto agli avversari e che rischia compromettendo i suoi primi giri con qualche errore di troppo, per poi firmare un tempo da metà classifica che lo porta senza troppi patemi alla fase successiva. Nella lotta per il passaggio alla q2 si fa valere Ericsson che passa per il rotto della cuffia con 1.26.236, mentre vanno fuori Giovinazzi (che commette un errore all'ultima curva e compromette il suo ultimo giro), Magnussen, Vandoorne, Strool e Palmer. Davanti Hamilton, Raikkonen e Verstappen sono i primi tre, con Bottas ed Hulkemberg a seguire, mentre Vettel dopo una partenza sprint si risparmia e passa in ottava posizione.

La classifica della Q1 | Twitter - Formula 1

Q2. Mercedes subito in pista, con Bottas ed Hamilto davanti, bene le due Ferrari che rimangono vicine come tempi. Dietro Alonso lamenta problemi alla sua McLaren e non riesce a far segnare tempi significativi, mentre a sorpresa anche Hulkemberg - che nella q1 era andato bene - si ritrova invischiato nella lotta per non essere eliminato. Negli ultimi minuti si scatena la bagarre per guadagnarsi il passaggio del turno: ci prova Ocon, il cui giro non sembra mai poter impensierire chi è davanti, fuori anche Fernando Alonso e Nico Hulkemberg. Male anche Sainz, che viene però graziato da un giro non eccezionale di un Perez ostacolato da Massa nell'ultimo settore e riesce a passare alla q3. Eliminato anche Ericcson, che aveva superato la prima fase all'ultimo momento e che in questa q2 non è riuscito ad essere competitivo.

I tempi migliori della Q2 | Twitter - Formula 1

Q3. A giocarsi la pole sono le due Mercedes, le due Ferrari, le due Red Bull, le due Toro Rosso, la Williams di Massa e la Haas di Grosjean. Alla prima tornata di giri è Hamilton a piazzarsi davanti a tutti, poi Vettel e Bottas distanziati da due millesimi e quarto Raikkonen, quando il testacoda di Ricciardo alla prima curva fa terminare le sue qualifiche contro le barriere costringendo la direzione di corsa ad interrompere la sessione. Dieci minuti di pausa per ripulire la pista e si riparte, ci prova Grosjean che finisce temporaneamente davanti alle Red Bull, quinto, mentre a tre minuti dalla fine scendono in pista i big4 per il tentativo finale: Bottas fa 1.22.481 e supera Hamilton, che però piazza un primo settore pauroso, nel secondo e nel terzo gestisce e ritorna davanti con 1.22.188. Raikkonen conferma la quarta posizione in 1.23.033, poi arriva Vettel per il tentativo finale e guadagna la seconda posizione con 1.22.456: il tedesco partirà in prima fila, affiancato a Lewis Hamilton. Quinto Verstappen, sesto un ottimo Grosjean, settimo Felipe Massa, poi le due Toro Rosso di Sainz e Kvyat e Ricciardo - senza tempo - a chiudere la graduatoria.

Appuntamento a domani, alle ore 07:00 italiane per seguire il primo GP della stagione 2017, che si prospetta interessante e competitivo.