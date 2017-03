Diretta Formula1, LIVE Gran Premio d'Australia 2017

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online del Gran Premio d'Australia di Formula 1. Il circus della F1 inizia la sua stagione come consuetudine dalle strade cittadine di Melbourne, ma con tutti i cambiamenti effettuati nell'inverno a causa delle nuove regole dettate dalla FIA ci sarà un nuovo equilibrio da trovare per i top team.

I test invernali sul circuito del Montmelò ci hanno consegnato due team che per il momento sono una spanna sopra gli altri: Mercedes e Ferrari. La Freccia d'Argento, orfana di Rosberg, ha trovato un competitivo Bottas ed il solito Hamilton, mentre la Ferrari sembra finalmente poter lottare per il titolo con entrambi i piloti: Vettel e Raikkonen.

Vettel impegnato nei test del Montmelò

Dopo le Mercedes e Ferrari, in una virtuale graduatoria, ci sono sicuramente Red Bull e Williams, mentre continuano le difficoltà Honda che non sembra trovare la quadra. La Sauber invece si candida a cenerentola del campionato sperando di sfruttare le difficoltà dei giapponesi e della Renault.

Le strade d'Australia finora hanno confermato quanto visto a Barcellona. Mercedes e Ferrari sono un gradino sopra le altre ed in qualifica si sono spartite equamente le prime due file. Lewis Hamilton comincerà l'anno in pole position, mentre Vettel partirà al suo fianco. Terzo posto per Bottas, quarto Raikkonen, per una seconda fila tutta finlandese. Bene Verstappen quinto e un sorprendente Grosjean sesto con la Haas, mentre soffre il padrone di casa Ricciardo che si deve accontentare della decima piazza a causa di un testacoda finito contro le barriere nel Q3.

I risultati delle qualifiche

La prima Williams è quella di Massa, settimo, mentre le Toro Rosso di Sain e Kvyat si prendono l'ottava e la nona posizione. Si difende Alonso che ottiene il tredicesimo tempo, mentre il suo giovane compagno Vandoorne è diciottesimo davanti all'altro esordiente Stroll.