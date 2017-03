F1- Le voci del post-gara: Alonso su tutte le furie

È un Fernando Alonso frustrato, che mantiene a stento la rabbia, quello che interviene ai microfoni della Tv spagnola Movistar. Il pilota della McLaren è stato costretto al ritiro a pochi giri dalla fine, quando si trovava in 10a posizione e stava lottando con i denti per difenderla dagli attacchi di Esteban Ocon e Nico Hulkenberg. Sfortunatamente per lui, alla fine del 51° giro Ocon, nel tentativo di superarlo, lo ha toccato con la ruota anteriore e la sospensione posteriore della McLaren #14 ha ceduto. Contrariato per il risultato sfumato, Alonso è rientrato ai box e raggiunto dalle Tv ha dichiarato: "Fino al problema tecnico ho corso una delle migliori gare della mia carriera. Poche volte mi sono ritrovato a guidare una vettura cosa scarsa. Siamo arrivati qui senza preparazione invernale e abbiamo dovuto risparmiare tantissima benzina. Dovevo rallentare circa un secondo al giro per cercare di arrivare alla fine, ma nonostante questo eravamo in zona punti. E’ incredibile e sorprendente quello che stavamo facendo con una macchina così poco competitiva; peccato non essere riusciti a portare a termine il lavoro. Questa rimane comunque una delle mie prestazioni migliori di sempre”.

Dichiarazioni sempre più forti da parte dell'asturiano, che non nasconde la sua disapprovazione nei confronti del progetto McLaren-Honda.

Completamente contrapposto al morale di Alonso, è quello di Esteban Ocon, che, dopo una mezza stagione in Manor, riesce a centrare la Top10 al primo Gp in Force India. Il francese è felice per il piazzamento, ma non lo è al 100% del week-end: "Si oggi sono felice. Siamo migliorati molto dopo le difficoltà avute nel corso del weekend. E' stata una gara dura, la lotta con Fernando ha complicato le cose. Abbiamo lottato per metà gara fianco a fianco, poi dopo il suo ritiro ho dovuto controllare Hulkenberg e negli ultimi cinque giri sono riuscito a creare il gap adatto a prendere i punti"

Fonte: formula1.com

Daniel Ricciardo sperava di poter regalare una gioia ai suoi tifosi australiani, ma la sfortuna si è accanita sul pilota di casa. Ed è proprio quello che ammette il driver: "La sfortuna mi ha seguito da ieri. Durante il giro di posizionamento ho avuto problemi e pensavo che la gara fosse già finita. Siamo riusciti a sistemare la vettura, così sono tornato in auto per fare qualche giro e avere più info sulla macchina. Proprio in quel momento, però, abbiamo avuto un altro problema con la pressione della benzina. Andiamo in Cina sperando che vada meglio"

Chiude brevemente Max Verstappen, che attraverso un tweet spiega di essere contento per il risultato: "Ottimo 5° posto. Il nostro passo in gara è stato migliore rispetto al passo sul giro veloce. La gara è stata molto divertente e a me è piaciuta molto, ora però ci aspettiamo progressi.