Formula 1, destinazione Shanghai: Vettel e Ferrari pronti a confermarsi

Photo by "F1 Fanatic"

La Formula 1 si sposta a Nord, dall'Australia alla Cina. Dopo Melbourne, tocca a Shangai. La Ferrari vuole continuare a stupire e cercherà di portare a casa un altro e importantissimo podio. Di fronte, però, ci sarà una Mercedes desiderosa di vendetta dopo gli errori della prima uscita stagionale. La Red Bull vuole riscattarsi così come una McLaren che, francamente, ha lasciato a desiderare.

IL CIRCUITO - Il Gran Premio di Cina è sicuramente uno dei più belli ed avvincenti. Il circuito è stato costruito nella città di Shangai e può vantare numerosi ed interessanti aspetti. Le sue strutture godono di un forte innovazione con le fondamenta in polistirene impiegate per far fronte al terreno paludoso. In più troviamo tribune confortevoli con gigantesche foglie di Loto per far fronte alla pioggia, evento che dalle quelle parti si verifica spesso. Sono presenti curvoni veloci, rettilinei e staccate violente. Il tracciato è stato disegnato in modo da assomigliare al carattere cinese shàng (上) che significa "sopra" o "salire". Insomma, un progetto molto innovativo e apprezzato dai piloti. Circuito lungo circa 5451 metri con 16 curve da affrontare, tutte piuttosto "false".

NUMERI E STATISTICHE - Questo circuito è nato nel 2004, e il primo pilota a issare la bandiera della propria nazione fu Rubens Barrichello con la Ferrari. E' una pista molto cara alla scuderia di Maranello visto che nei 13 gran premi disputati, per ben 4 volte è salito sul gradino più alto del podio un pilota in tuta rossa. Parliamo di corridori del calibro di Barrichello, Schumacher, Raikkonen e Alonso. Alle spalle della Ferrari troviamo Mercedes (4), McLaren (3), Renault e Red Bull (1). Tempo record stabilito? Non può che non essere di Schumacher, con il pilota tedesco che nel GP del 2004 riuscì a registrare un tempo di 1'32"238, punteggio ancora oggi imbattuto. La Ferrari non riesce a vincere qui da ben 3 anni, l'ultima volta nel 2013 con Alonso. Dopo lo spagnolo è arrivata una incontrastata e decisa di tripletta Mercedes con i vari Hamilton e Rosberg, ultimo pilota a vincere questo gran premio.

Maurizio Arrivabene e compagni sono pronti a tornare sul podio dopo l'ottimo avvio di stagione iniziato con la vittoria a Melbourne. La macchina ha dato risposte positive sotto ogni punto di vista, e Vettel cercherà di portare a casa la seconda vittoria consecutiva per allungare ancor di più sul suo rivale Hamilton, pilota che è a caccia di riscatto dopo la delusione inaugurale.

PROGRAMMAZIONE E ORARI - Ci sarà da sacrificare qualche altra ora di sonno per via del fuso orario. La gara è in programma alle 8 del mattino, mentre la prima sessione di prove libere sarà addirittura alle 4. Di seguito ecco il programma del Gran Premio di Cina:

- GIOVEDI' 6 APRILE: CONFERENZA STAMPA 9:00.

- VENERDI' 7 APRILE: FP1 04:00, FP2 8:00, CONFERENZA STAMPA TEAM PRINCIPAL 10:00.

- SABATO 8 APRILE: FP3 06:00, QUALIFICHE 9:00.

- DOMENICA 9 APRILE: GARA 8:00

La copertura televisiva è stata attribuita a Sky Sport e Rai, con quest'ultima che trasmetterà la gara in differita alle 14:10.