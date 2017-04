F1, in Cina annullate per nebbia le seconde libere

E' stato un venerdì anomalo quello che ha fatto da apertura al gran premio di Cina: dopo una prima sessione interrotta dalla pioggia, le prove libere 2 non si sono potute disputare a causa di condizioni meteo sfavorevoli, con la nebbia e l'asfalto bagnato che l'hanno fatta da padrone. In particolare, è la nebbia ad aver creato maggiori problemi, perchè con essa presente l'eliambulanza non sarebbe potuta alzarsi in volo qualora ci fosse stato bisogno di trasportare un pilota in ospedale; ricordiamo che la pista e l'ospedale più vicino sono abbastanza distanti, motivo per cui è fondamentale l'elicottero.

La sicurezza è un elemento di primaria importanza, ma ora si ragiona circa la possibilità di recuperare del tempo prezioso, ad esempio allungando la durata delle terze libere in programma domani. Esiste anche tuttavia la possibilità che ciò non avvenga perchè trovare un lasso di tempo nei weekend non è semplice, e quindi appare abbastanza probabile che si proseguirà con il normale programma previsto per il fine settimana. Non sono comunque, come già detto, da escludere comunicazioni in merito nelle prossime ore.

L'appuntamento, stando così le cose, è dunque per le 6 italiane di domattina, quando le vetture scenderanno in pista per l'ultima sessione di prove libere, e poi per le 9, orario a cui i motori saliranno alla massima potenza per le qualifiche.