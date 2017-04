Gran Premio di Cina 2017 in diretta, Formula 1 LIVE

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online del Gran Premio d'Australia di Formula 1 da Andrea Mauri. Il circus della F1 è approdato in Cina dopo la spedizione d'esordio in Australia.

Nell'ex colonia dell'allora Impero Britannico, la Rossa è tornata a vincere dopo più di un anno d'astinenza. La prestazione di Vettel e del muretto Ferrari è stata sontuosa sin dal venerdì quando l'attenzione del team di Maranello si è posta sul passo gara, piuttosto che sull'assetto per le qualifiche, scelta poi rivelatasi vincente.

Alle spalle di Vettel completano il podio le due Mercedes di Hamilton e Bottas che hanno mostrato un problema nella gestione delle gomme. Quello che era uno dei punti di forza delle Frecce d'Argento, sembra esser diventato il loro tallone d'achille che ha costretto Hamilton a rientrare prima ai box subendo il sorpasso decisivo del ferrarista, provocando anche la stizzita reazione di Toto Wolff.

In Australia ha esordito anche il più promettente pilota italiano del momento, Antonio Giovinazzi, autore di una buona gara portata a termina in dodicesima posizione. Il pilota italiano correrà anche in Cina sostituendo sempre Wehrlein e già nelle qualifiche ha mostrato di che pasta è fatto battendo il suo compagno di squadra passando il taglio della Q1.

La delusa dalla spedizione australe è però la Red Bull. La casa austriaca è sembrata molto più indietro rispetto alle sue due rivali con Ricciardo pieno di problemi lungo il week end e Verstappen che ha terminato in quinta posizione dietro a Kimi Raikkonen. Il giovane olandese ha già dichiarato di voler recuperare il gap, ma in Cina è destinato a soffrire nuovamente.

In Cina, infatti, la situazione è simile a quella vista in Australia. Tolte le prime due prove libere in cui non si è girato poco e niente, prima a causa della pioggia, poi per colpa della nebbia, nelle terze prove libere sono state firmate da Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen che hanno preceduto Bottas e Hamilton.

In qualifica però la legge è sempre una e porta il nome di Lewis Hamilton. L'inglese ha firmato la sua 63esima pole position in carriera con il tempo di 1:31.678 staccando Vettel di quasi due decimi. Chi ne è uscito beffato è certamente Bottas che non centra la prima fila per un solo millesimo.

E' andata decisamente male a Verstappen che non è riuscito a guidare come voleva la sua monoposto e non ha passato il primo taglio, scambiandosi il ruolo con Ricciardo (5°) rispetto a quanto visto in Australia. Bene le Williams con Massa (6°) e Stroll (10°) ed anche Giovinazzi che passa il primo taglio, salvo poi non poter partecipare alla Q2 a causa dell'incidente sul rettilineo del traguardo allo scadere della Q3.