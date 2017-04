Formula 1 - Gran Premio del Bahrain: diretta LIVE

Buongiorno e buona Pasqua a tutti gli appassionati di motori collegati su Vavel Italia per seguire il terzo GP della stagione 2017 di Formula 1. Dalle 5 di questo pomeriggio di festa saremo in diretta per commentare minuto per minuto i 56 giri che i piloti dovranno percorrere, per un totale di 308,238 km.

Si corre in Bahrain, sul circuito di Sakhir, in una corsa diventata ormai un punto fisso del calendario mondiale. Si corre infatti per la tredicesima volta sul tracciato situato al centro di un deserto, che ha visto la sua prima edizione nel 2004 con la vittoria di Michael Schumacher. Il pilota con più successi a Manama è Fernando Alonso, salito per tre volte sul gradino più alto del podio. Hanno vinto per due volte Felipe Massa, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel; un successo invece per Button e Rosberg, vincitore uscente.

Si arriva a questo Gran Premio con una situazione che - nonostante le sole due gare passate - sembra essersi già abbastanza delineata: la Mercedes sul piano dei tempi e delle prestazioni sembra essere ancora un gradino davanti a tutti, con una Ferrari però molto più vicina rispetto allo scorso anno. In posizione di outsider si trovano le due Red Bull, mentre la Williams ancora non è riuscita a trovare la quadratura del cerchio.

Nelle qualifiche di ieri le Mercedes hanno ottenuto interamente la prima fila, dopo due GP in cui Sebastian Vettel era riuscito a conquistare la seconda posizione, insidiando la leadership di Lewis Hamilton. Questa volta invece è saltato fuori Valtteri Bottas, che ha conquistato un'inaspettata pole dopo una settimana difficile, fatta di diffidenza e critiche dopo una prestazione non esaltante in Cina.

Dietro proprio Hamilton, che si è ritrovato a sorpresa spodestato dal compagno di squadra. Dietro Sebastian Vettel, terzo e affiancato da un ottimo Daniel Ricciardo, finalmente alla pari con la rossa in qualifica. L'australiano ha tenuto dietro un Kimi Raikkonen un po' sottotono, che partirà in terza fila insieme a Max Verstrappen, che dopo la grande gara cinese ci si poteva aspettare leggermente più avanti in griglia.

Come abbiamo visto però nelle prime due gare, le posizioni della griglia possono essere sovvertita dalla gara molto più facilmente rispetto allo scorso anno. La Ferrari però quest'anno ha difettato in partenza, e partire dalla seconda fila potrebbe essere un serio problema nel caso dovesse mancare qualcosa anche in questo terzo start.

Si tratta di un circuito dove sorpassare non è facilissimo, per cui bisognerà azzeccare necessariamente la partenza e la prima curva, e poi i piloti dovranno essere bravi a trovare il punto giusto per tentare i loro attacchi. Saranno due le zone in cui i piloti potranno usare il DRS: il rettilineo del traguardo e quello che separa le curve 10 e 11. I detection points sono fissati all'ingresso dell'ultima curva e dopo la 9.