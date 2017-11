GP Abu Dhabi - FP1: Vettel buona la prima. Tanti esperimenti in pista

(foto: twitter F1)

Comincia bene il week-end di Sebastian Vettel, che conclude al primo posto della graduatoria la sessione mattutina di prove libere. Il tedesco firma un buon 1.39.006 su gomme ultrasoft, ma non è ovviamente solo il tempo a contare nelle FP1. Sia la Ferrari che la Mercedes hanno sperimentato molto in queste due ore di corsa, soprattutto con i secondi piloti Raikkonen e Bottas, con il ferrarista impegnato in un lavoro di raccolta dati sui nuovi diffusori, mentre il connazionale ha percorso gli ultimi giri della sessione con l'halo.

Al semaforo verde sono le Mercedes ad entrare subito in azione, intenzionate a non lasciare nulla al caso per chiudere nel migliore dei modi quest'avventura mondiale già vincente: 1.41.664 per Lewis Hamilton, mentre le Ferrari si concentrano invece su alcuni esperimenti, con Raikkonen che scende in pista con i "rastrelli" aerodinamici posteriori. L'inglese continua a girare abbassando anche il suo miglior giro a 1.41.135, poi però il finlandese della Ferrari mette da parte gli esperimenti e si prende la prima posizione provvisoria con 1.40.638, seguito a tre decimi dalla Red Bull di Daniel Ricciardo. Bene anche Massa che si piazza a ridosso dei primi tre, mentre Verstappen e Vettel girano più lenti dei compagni di squadra, concentrandosi principalmente sul passo.

Dopo la prima mezz'ora Raikkonen spinge nuovamente e firma un crono da 1.39.841, poi però ci pensano Bottas ed Hamilton a tornare in pista riprendendosi le prime due posizioni, con il brittanico di nuovo davanti con 1.39.126. Intanto Vettel si porta più vicino al compagno di squadra ottenendo la quarta piazza provvisoria. Buono anche il tempo di Verstappen che arriva a soli 28 millesimi dal campione del mondo. Qualcuno inizia a forzare anche dietro e arrivano anche i primi errori: alla curva 17 si girano prima Hulkemberg e poi Giovinazzi, entrambi senza particolari conseguenze. Nell'ultimo quarto d'ora Vettel tira fuori le ultrasoft e detta il passo in 1.39.006, mentre Hamilton rimonta le soft per un long run e Bottas rientra in pista con l'halo, che dal prossimo anno sarà obbligatorio. Finisce quindi con il miglior tempo del tedesco della Ferrari la prima sessione di prove libere, dove comunque molti piloti non hanno forzato al massimo e si sono concentrati principalmente sull'assetto e sul passo.