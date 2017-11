Google Plus

F1, Gp degli Emirati Arabi - Bottas sigla l'ultima pole dell'anno Fonte: F1 twitter

Valtteri Bottas si prende l'ultima pole position dell'anno sorprendendo tutti sul circuito di Yas Marina. Ad Abu Dhabi, il finnico si esalta nella notte degli Emirati e batte Lewis Hamilton, suo compagno di team, che nel finale prova ad attaccarlo, ma deve arrendersi a qualche problema della sua Mercedes e anche alla velocità del compagno di team. Soffrono le Ferrari, con Vettel terzo, ma a 628/1000 non riuscendo a limitare le difficoltà della Rossa, che vengono fuori ulteriormente con Kimi Raikkonen, che sigla solo il quinto tempo, battuto anche da Daniel Ricciardo, bravo a spingere la sua Red Bull al quarto posto, in seconda fila. Sesto Verstappen, anche lui in difficoltà.

Segue un ottimo Nico Hulkenerg, primo tra i team di media fascia, davanti alle due Force India di Ocon e Perez, mentre l'ultima gara di Felipe Massa scatterà dalla decima piazza, davanti all'amico/rivale Fernando Alonso, 11° all'ultima gara del calvario Honda.

Q1 - Nella prima manche di qualifiche, Bottas è il più rapido e si prende il miglior tempo in 1'37"356, beffando per 35/1000 Lewis Hamilton, con Raikkonen 3°, che contiene il ritardo in soli 97/1000, davanti a Sebastian Vettel, 4° a 461/2000, che accusa una vettura nervosa e scivolosa. Lance Stroll, con un gran giro finale condanna all'eliminazione Romain Grosjean, Pierre Gasly, Pascal Wehrlein, Marcus Ericsson e Brendon Hartley, ultimo.

Q2 - Continuano a dominare le due Mercedes, con Lewis Hamilton che risponde a Valtteri Bottas e si prende il miglior crono di sessione, in 1'36"742, con soli 8/100 sul compagno Bottas. A 281/1000 troviamo Sebastian Vettel, che paga 2/10 abbondanti nel secondo settore. Segue Raikkonen, davanti alle due Red Bull. Out Fernando Alonso, che viene eliminato all'ultimo secondo da Felipe Massa, che si prende l'ultima Q3 della carriera. Con Alonso vanno out anche Sainz, Vandoorne, Magnussen e Stroll. Invece, si giocheranno la pole le due Mercedes, le due Ferrari, le due Red Bull, le due Force India, Massa ed Hulkenberg.

Q3 - Raikkonen è il primo a scendere in pista, seguito da Bottas, che quasi marca il connazionale. I due finlandesi ed Hamilton si copiano i tempi nel T1, ma nel secondo settore la Ferrari mostra i suoi limiti e Raikkonen paga 4 decimi ai due, che lo portano a chiudere in 1'36"9, subito scavalcato da Bottas, che fa meglio anche di Hamilton, con Vettel che fa peggio di 63/100. Il primo run si chiude così, con Bottas davanti a tutti, Hamilton 2°, seguito dalle due Ferrari ad oltre 6 decimi. 5° e 6° Ricciardo e Verstappen a 1"4, seguiti da Hulkenberg, dalle due Force India e da Massa, 10°.

A 3'30" si torna in pista, con Massa davanti a tutti a far da traino. La lotta sembra tutta in casa Mercedes, con Hamilton che abbatte il record nel T1, mentre Bottas, Vettel e Raikkonen siglano lo stesso tempo. Bottas fa schizzare il cronometro anche nel settore centrale, dove Hamilton abbassa il limite di pochi millesimi, ma sul traguardo il britannico non ce la fa e chiude alle spalle di Bottas. Vettel migliora, ma è terzo a 546/1000 davanti ad un eccezionale Ricciardo, che nel finale beffa anche Raikkonen, che chiude 5°.

6° Verstappen a 1" da Bottas, davanti ad Hulkenberg, alle due Force India di Ocon e Perez, con Massa 10°.