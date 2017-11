F1 - GP Abu Dhabi - Doppietta Mercedes e hat-trick Bottas. Si chiude in bellezza

La festa finale per la vittoria di Bottas (twitter @F1)

Chiude in bellezza la Mercedes in questo mondiale 2017 di Formula 1: Valtteri Bottas ottiene la sua terza vittoria stagionale davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, firmando quindi l'ennesima doppietta Mercedes e il definitivo trionfo sia nella classifica piloti che in quella costruttori. Per il finlandese è anche il primo hat-trick della carriera, il pilota infatti ha ottenuto nello stesso weekend pole position, vittoria in gara e giro veloce. Nulla da fare per le due Ferrari, costantemente indietro nel passo gara rispetto alle frecce d'argento. Quinto Verstappen, con Ricciardo ancora fuori per un problema idraulico. Legittima quindi il successo mondiale la Mercedes qui ad Abu Dhabi, con un Gran Premio dominato dall'inizio alla fine, chiude comunque sul podio Sebastian Vettel, che difende anche la seconda posizione nel mondiale piloti.

Si presentano al via dell'ultimo GP della stagione ancora le due Mercedes in testa allo schieramento, dietro la prima fila però c'è la Ferrari di Vettel e la sempre pericolosa Red Bull di Ricciardo. Terza fila per Raikkonen e Verstappen, a chiudere la classica top 6. Dietro c'è la solita bagarre con Hulkemberg e Perez davanti all'altra Force India di Ocon e Felipe Massa decimo, all'ultima gara della carriera. Attenzione anche alle due McLaren con in mezzo Carlos Sainz. Quasi tutto il gruppo parte con le ultrasoft, usate per i primi 10 e nuove per gli altri, mentre Hartley, Ericsson e Wehrlein scattano al via su gomme supersoft.

La partenza del GP | twitter @F1

Alla partenza è buono lo spunto delle frecce d'argento che proteggono le prime due posizioni, mentre Verstappen attacca Raikkonen che si difende bene, con il finlandese che poi tenta anche l'affondo su Ricciardo. Ottima anche la partenza di Alonso insidia subito Massa, che resiste in top 10. Testacoda di Magnussen nella zona finale del primo settore, che lo costringe a ricominciare dal fondo. Si lamenta Perez inoltre per una presunta irregolarità di Hulkemberg, reo di aver tagliato in maniera troppo veemente per difendersi dal messicano: il tedesco viene infatti penalizzato di 5 secondi da scontare al pit-stop. Bottas ed Hamilton macinano subito un giro veloce dopo l'altro, mentre Vettel si mantiene a tre secondi dal finlandese e a due dal campione del mondo. Posizioni comunque stabili in tutto il gruppo: c'è lotta per la 13esima posizione tra Stroll e Grosjean, con i due piloti che più volte si scambiano le posizioni. Quando il francese riesce a superare definitivamente l'avversario Stroll opta per l'undercut già al 12esimo giro, montando le supersoft; fa lo stesso anche Vandoorne alla tornata successiva.

Rientra ai box al giro numero 16 Kimi Raikkonen, così come Verstappen che si trova a tornare in pista in lotta con Ocon. Finisce purtroppo la gara di Ricciardo, per un problema idraulico seguito forse a una toccata a muro dell'australiano. Il pit-stop di Bottas lascia pista libera ad Hamilton che piazza il giro veloce e spinge a tutta per recuperare il distacco sul compagno di squadra. Quando però l'inglese rientra Bottas piazza a sua volta un grandissimo giro: 1.42.204 e il finlandese resta davanti, ma Hamilton non molla e continua a spingere per cercare l'ultima vittoria stagionale. Finisce intanto anche la gara di Carlos Sainz: errore dei meccanici nel montare la gomma anteriore sinistra, quando lo spagnolo riparte la vettura è incontrollabile e il pilota è costretto a fermarla subito dopo, rischiando anche di andare a muro nella particolare corsia di uscita dai box.

Raikkonen tiene dietro Verstappen | twitter @F1

Al termine di tutte le soste la situazione per i primi è sempre la stessa, con le due Mercedes davanti con le Ferrari in terza e quarta posizione, poi Verstappen quinto. Con il ritiro di Ricciardo guadagnano tutti una posizione: Hulkemberg riesce a restare davanti alle Force India nonostante la penalità, mentre Alonso ha sopravanzato Massa. Bottas ed Hamilton girano stabilmente sotto l'1.42 e continuano a non risparmiarsi. Il britannico si avvicina sempre di più ma non riesce a trovare lo spazio per il sorpasso, anche perché il compagno di squadra sfodera una grande prestazione senza mai sbagliare nulla. Nel finale le frecce d'argento chiudono con tempi anche al di sotto dell'1.41, mentre dietro Raikkonen tiene dietro Verstappen che aveva tentato di avvicinarsi negli ultimi giri. Vince quindi Valtteri Bottas su Lewis Hamilton, poi arriva terzo Vettel con il compagno di squadra Raikkonen in quarta posizione davanti a Verstappen. Arriva poi Hulkemberg che con questo importante piazzamento regala alla Renault la sesta posizione nella classifica costruttori. Chiudono la zona punti le due Force India, Alonso e Felipe Massa che saluta con un altro piazzamento in top 10.