F1 - La F1 cambia faccia: addio al vecchio logo, ma già ci sono dei malcontenti

Fonte: Formula 1

Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia non sa quel che trova: potremmo sentenziare così il cambiamento di logo che FOM e FIA hanno voluto per evidenziare la netta separazione della storia della F1 tra la trentennale guida sotto l'egidia di Bernie Ecclestone e l'arrivo degli americani di Liberty Media.

A conferma del noto detto, il logo non è stato affatto apprezzato da piloti e tifosi, ormai legati al vecchio simbolo della F1, che aveva oltre 30 anni di vita alle spalle. Il nuovo "stemma" del circus non ha raccolto pareri contrari per il simbolo in sè o per il disegno, bensì perchè tutti, ormai, si erano affezionati al vecchio simbolo, classico.

I commenti degli esponenti di Liberty Media e dei diretti interessati sono stati tutti positivi, come naturale che fosse, mentre tra piloti e team manager il solo Toto Wolff ha mostrato apprezzamenti, anche se ha poi chiarito che preferiva comunque il vecchio stemma: "Allucinante! Ma in generale il paddock non ha visto di buon occhio l’idea di privare il Circus di un compagno trentennale di viaggio quale era il vecchio logo".

Sul podio, anche Vettel e Bottas hanno mostrato le loro perplessità, anche se entrambi sono stati molto sintetici, a differenza di Lewis Hamilton, che ha ammesso di non amare particolarmente il cambiamento, poichè la scelta ha cambiato una piccola-grande parte dell'anima della F1: "Avevamo un logo iconico, immaginate se la Ferrari cambiasse logo, o che lo facesse la Mercedes. Non penso che il nuovo sia iconico, ma forse ci vorrà un po’ di tempo per abituarsi”.

I due driver che sono saliti sul podio con Lewis, invece, hanno sentenziato: "Cosa c’era di sbagliato in quello vecchio? – ha dichiarato Bottas – mi piaceva, e lo trovavo abbastanza bello”. Vettel, invece,è stato sintetico e ha tagliato corto: "Mi piaceva il vecchio".

In molti, hanno sollevato l'ipotesi che il cambio di logo sia avvenuto per cancellare anche le tracce più esigue dell'operato di Ecclestone, anche perchè sembra assurdo che venga eliminato un simbolo storico come il vecchio logo della F1, a favore di uno inedito e così futuristico. Sean Bratches, però, ha spiegato che il nuovo logo simboleggia semplicemente il cambiamento che si sta verificando nello sport verso il mondo digitale.

Liberty Media, infine, ha confermato che il nuovo simbolo della Formula 1 renderà più semplice il lavoro su piattaforme mobili e digitali.