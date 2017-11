Test Abu Dhabi: Raikkonen primo nella mattinata, Alonso va a sbattere

Test Abu Dhabi: Raikkonen primo nella mattinata, Alonso sbatte | Twitter Piero Ladisa

Prima giornata di test Pirelli in ottica 2018 sulla pista di Abu Dhabi; al termine della mattina al comando della classifica troviamo Kimi Raikkonen con la Ferrari con il tempo di 1'37"768.

I tempi di questa sessione non sono indicativi, visto che la Pirelli sta testando le mescole per la prossima stagione e quindi i team hanno a disposizioni diversi set di gomme con grandi differenze prestazionali tra uno e l'altro. Detto di Raikkonen primo, nella mattinata si segnala anche una bandiera rossa causata da Alonso, che ha toccato le barriere in curva 19, andando a danneggiare la propria monoposto. La McLaren è l'unica scuderia impegnata con due auto in questi test, e oltre ad Alonso in pista per la scuderia di Woking troviamo anche Turvey che sta facendo da tester per il team Pirelli.

In pista questa mattina anche Robert Kubica, che con la Williams ha percorso oltre 100 giri, impegnandosi in long run con carichi di benzina abbastanza importanti. Hamilton è il pilota in pista per la Mercedes, col team campione del mondo che si è dedicato a test aerodinamici, senza quindi ricerca la prestazione.

Particolare interessante la presenza dell'Halo su alcune monoposto; Hulkenberg e Ericsson hanno effettuato diverse tornate con il dispositivo di sicurezza installato, facendo anche prove di pit stop per studiare la visuale di pilota durante il cambio gomme.

Ecco i tempi della mattinata:

1) Raikkonen (Ferrari) 1.37.768 giri 48

2) Ricciardo (Red Bull-Renault) 1.38.066 giri 77

3) Grosjean (Haas Ferrari) 1.39.270 giri 66

4) Hulkenberg (Renault Team) 1.39.803 giri 56

5) Hamilton (Mercedes) 1.39.999 giri 72

6) Mazepin (Force India Team) 1.40.490 giri 51

7) Kubica (Williams Mercedes) 1.41.296 giri 101

8) Alonso (McLaren Honda) 1.41.386 giri 46

9) Turvey (McLaren Honda) 1.41.914 giri 93

10) Ericsson (Sauber Ferrari) 1.42.949 giri 61

11) Gelael (Toro Rosso Renault) 1.45.622 giri 62