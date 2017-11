F1, Test Pirelli - Ad Abu Dhabi Raikkonen è il più veloce del Day1

F1, Test Pirelli - Ad Abu Dhabi Raikkonen è il più veloce del Day1Fonte: Twitter formula1

Dopo il miglior tempo della mattinata, Kimi Raikkonen si conferma il più veloce in assoluto nella seconda parte del primo giorno di test in quel di Abu Dhabi, ribadendo quanto di buono fatto vedere nelle prime ore e confezionando il miglior giro in 1'37"768. Tempo ottenuto su gomme HyperSoft, che il finnico utilizza nell'arco dei suoi 99 giri totali.

L'iridato 2007, che domani cederà il volante al compagno Sebastian Vettel, precede Daniel Ricciardo, veloce e solido con la Red Bull, che si ferma a 298/1000 dal pilota della Ferrari, in 1.38.066, con 109 giri all'attivo.

3° tempo per Lewis Hamilton, anche lui alla scoperta delle nuove gomme HyperSoft, con le quali risale alle spalle dei primi due e completa il migliore dei suoi 136 passaggi in 1'38"551 a 783 millesimi da Raikkonen, davanti a Romain Grosjean che resiste in quarta posizione, ma scivola a 1"5 da Raikkonen, con il riferimento di 1'39"270. Per il francese c'è la soddisfazione per aver percorso il maggior numero di giri della giornata, 137, ovvero uno in più di Hamilton.

5° tempo per Lance Stroll, che gira solo nelle ultime due ore di test al posto di Robert Kubica, che gli cede il volante in vista del Day2, dove dovrebbe girare il solo Sergey Sirotkin. Il canadese copre soltanto 29 giri e il suo riferimento, in 1.39.580, è di 1"8 più lento rispetto al miglior tempo. 6° Fernando Alonso, che, dopo il crash mattutino, riprende il lavoro e porta la sua McLaren al 6° posto, a quasi 2" dal capofila Raikkonen, ma per l'asturiano c'è la gioia dei 119 passaggi completati senza rotture (sembra che la Honda abbia trovato l'affidabilità proprio ora che il rapporto con McLaren è ai titoli di coda).

7° Nico Hulkenberg con la Renault. 1'39"803, a 2" netti da Raikkonen, al termine di una giornata in cui copre 85 giri. Segue il russo Nikita Mazepin, su Force India, in 1'39"959. Alle spalle del russo, ecco il più atteso di giornata, Robert Kubica! Il polacco non spinge molto in termini di giro singolo, ma verifica la sua tenuta fisica e quando lascia la vettura a Lance Stroll ha già coperto 100 giri esatti, ovvero due Gp completi di Abu Dhabi, che costituiscono un ottimo risultato, soprattutto se si considerano anche i 142 giri completati in pieno Agosto sotto il sole dell'Hungaroring. Sembra che Robert sia davvero pronto e deciso, mentre per la Williams la scelta si fa sempre più ardua.

Preceduto da Kubica, chiude con il decimo tempo Sean Gelael, che, fresco di contratto con la Prema, sale all'ultimo momento sulla Toro Rosso al posto di Hartley e porta a casa il crono di 1'41"428, ottenuto in 117 passaggi. Chiudono Marcus Ericcson e Oliver Turvey, con la seconda McLaren. Lo svedese della Sauber sigla il tempo di 1'41"681, mentre il britannico del team di Woking si concentra sul recupero dei test sulle gomme che la McLaren si è vista costretta ad annullare in Brasile, per problemi di sicurezza. Alla fine della giornata, per il giovane driver, i giri sono 105, mentre il cronometro dice 1'41"914.