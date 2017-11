Test Abu Dhabi day2: Vettel primo in mattinata, Leclerc gira con la Sauber| Twitter Ferrari

Secondo e ultimo giorno di test sulla pista di Abu Dhabi, dove la Pirelli sta testando le gomme per il 2018. Nella mattinata troviamo in cima alla lista dei tempi Sebastian Vettel su Ferrari con un buon 1'37"551, realizzato con gomme HyperSoft, la nuova mescola che la Pirelli porterà il prossimo anno e che sarà la più performante. Il tempo del tedesco è già migliore di quello realizzato da Raikkonen nella giornata di ieri.

Da segnalare anche oggi una bandiera rossa a metà mattinata causata da una McLaren; come successo ieri ad Alonso, anche Vandoorne è andato a muro alla curva 19, danneggiando lievemente la propria auto. Nulla di così grave, visto che il pilota belga è già tornato in pista sul finire della mattinata. McLaren che anche oggi è impegnata con due auto, con Lando Norris che sta effettuando test ciechi col team Pirelli per recuperare la sessione di prove persa post Gp del Brasile.

Il secondo tempo è di Max Verstappen su Red Bull, che precede in classifica Ocon, Valtteri Bottas e Carlos Sainz. Debutto in Williams per il russo Sirotkin, che poi nel pomeriggio lascerà spazio a Kubica, già in pista ieri per oltre 100 giri. Molte le prove aerodinamiche, soprattutto concentrate nella zona dell'Halo; Vandoorne è entrato in pista più volte con della vernice sul dispositivo di sicurezza per studiarne i flussi, mentre anche Gasly sulla Toro Rosso ha effettuato prove comparative montando un Halo con delle piccole appendici aerodinamiche.

In pista anche il campione di Formula2 Charles Leclerc che ha fatto già molti giri sulla Sauber; proprio dalla scuderia elvetica arriva la news più importante della mattinata, visto che il prossimo anno la PU Ferrari che spingerà le monoposto di Hinwill saranno rinominate Alfa Romeo.

I tempi della mattinata:

1) Sebastian Vettel Ferrari 1.37.551 giri 57

2) Max Verstappen Red Bull 1.38.736 giri 68

3) Esteban Ocon Force India 1.39.148 giri 72

4) Valtteri Bottas Mercedes 1.39.211 giri 82

5) Carlos Sainz Renault 1.39.444 giri 53

6) Kevin Magnussen Haas 1.39.810 giri 70

7) Sergey Sirotkin Williams 1.39.947 giri 66

8) Charles Leclerc Sauber 1.40.666 giri 78

9) Stoffel Vandoorne McLaren 1.40.817 giri 55

10) Lando Norris McLaren 1.41.714 giri 94

11) Pierre Gasly Toro Rosso 1.44.827 giri 63