Formula 1 - Alfa Romeo Sauber: Leclerc-Ericsson i piloti, Marchionne dà l'annuncio

Fonte foto: Sauber F1 Team su Twitter

Nel giorno della presentazione del nuovo progetto che porterà quasi certamente dei miglioramenti sul piano motoristico, la Alfa Romeo Sauber Team annuncia i nomi della coppia dei piloti per il campionato del mondo di Formula 1 2018. I piloti in questione saranno Marcus Ericsson e Charles Leclerc. Per lo svedese si tratterà della quinta stagione consecutiva nel Circus delle quattro ruote, la terza alla guida di una vettura della scuderia elvetica, mentre per il pilota di nazionalità monegasca si tratta del tanto atteso esordio come membro ufficiale di una compagine in vista della prossima stagione, dopo aver fatto da collaudatore ma anche da pilota in un paio di sessioni di prove libere nel campionato appena concluso. Sarà dunque il pilota scandinavo ad affiancare il giovane talento proveniente dalla Ferrari Driver Academy, in un ballottaggio con il tedesco Pascal Wehrlein che ha visto quest'ultimo uscire sconfitto, ma difficilmente il pilota di "scuola" Mercedes resterà senza un volante - anche solo da terzo - in vista del prossimo campionato. Ma come detto, oggi era il giorno di Sauber ed Alfa Romeo, e non solo per quanto riguarda i driver.

Ha preso la parola Sergio Marchionne, a nome di FCA e ovviamente di Alfa Romeo, per esporre le intenzioni della casa automobilistica milanese in merito ai propri rapporti con Sauber. Verranno forniti per la prossima stagione, alla scuderia elvetica, dei propulsori che presenteranno il marchio della stessa Alfa Romeo anche se di produzione di casa Ferrari, anche a fortificare i rapporti tra gli svizzeri e la casa di Maranello. Ma a proposito dei due nuovi piloti per la prossima annata (e non solo), Marchionne si è espresso in questi termini: "I piloti saranno Charles Leclerc e Marcus Ericsson. Si parlava da tanto del ritorno dell'Alfa Romeo, ma volevamo essere pronti e soprattutto volevamo farlo al momento giusto. Abbiamo ricostruito il DNA Alfa. È un momento importante per il brand e per tutta la Formula 1, siamo sempre stati convinti di esprimere il nostro potenziale nelle corse, dove Alfa Romeo si è fatta conoscere ed è diventata leggendaria. È un momento speciale per noi e per il nostro Paese, il logo e la livrea ci riempiono d'orgoglio".

La livrea della nuova Alfa Romeo Sauber Team sarà bianco-rossa, con in grande evidenza il marchio della casa automobilistica milanese, che come ha confermato Marchionne aiuterà la scuderia anche sul piano economico. Poi ha preso la parola anche il presidente di Sauber, Pascal Picci, il quale ha speso delle parole importanti per il futuro della sua scuderia anche in relazione agli accordi stipulati con Alfa Romeo. Per il numero uno del team elvetico, la sensazione è che le cose potranno andare in maniera eccellente, anche grazie all'arrivo di un grande talento della guida come Leclerc oltre che con l'aiuto dei propulsori 'made in Italy': "Per noi è un onore, e siamo lieti di essere stati scelti da Alfa Romeo per il ritorno in Formula 1. Abbiamo rispetto per questo marchio, faremo del nostro meglio per onorare la sua storia. Diventando Alfa Romeo Sauber Team sarà una grande responsabilità e una sfida, vogliamo migliorare i nostri progetti anche fuori dalla Formula 1. La partnership con Alfa Romeo e FCA è motivo di ispirazione per la Sauber".