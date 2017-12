Formula 1 - Liberty a lavoro per modificare i layout di alcune piste - F1 Twitter

Liberty Media ha acquistato i diritti commerciali della Formula 1 da poco ma tante cose sono state modificate e altre ancora cambieranno con annessi proseliti o critiche. Due settimane fa il nuovo logo e adesso l'ulteriore passo avanti verso la modifica dei layout di alcune piste nel prossimo futuro come confermato da Ross Brawn, direttore della Formula 1: "Il programma aerodinamico per migliorare i sorpassi è già in svolgimento, mentre sta per iniziare quello legato alle piste. Ci siamo impegnati con alcuni circuiti sul pensare delle modifiche possibili per migliorare le corse". L'ex direttore tecnico della Ferrari prosegue sulla stessa linea: "Abbiamo iniziato a cercare nei nostri archivi. Ci sono stati periodi in cui in gara si sorpassava di più? Ci sono state piste in cui c'erano più sorpassi? Possiamo fare un'analisi statistica".

I sorpassi al centro dello spettacolo ma non solo secondo Brawn: "La cosa a cui dovremo pensare non è legato solo ai sorpassi. Non sono forzatamente una cosa buona se fine a se stessa, bisogna cercare di rendere più belle le corse facendo duellare le monoposto. Le belle gare possono anche risultare quelle senza sorpassi forzati. Chi è davanti può anche rimanerci, ma sono le dinamiche a essere differenti. Sono discorsi più complessi rispetto al contare semplicemente il numero di sorpassi. Stiamo cercando di studiare la possibilità di creare linee differenti di guida per cercare di rendere più spettacolari gli attacchi e le difese. Stiamo studiando per offrire cose migliori anche sotto questo punto di vista".

Verranno studiati anche gli asfalti e le loro caratteristiche come conferma il direttore della Formula 1: "L'asfalto è molto importante nelle corse perché il tipo di superficie più creare diversi livelli di degrado delle gomme ed è utile perché si iniziano a ottenere differenze prestazionali. Se guardiamo alcune delle gare più belle che ci sono state nel 2017 abbiamo spesso visto diversi livelli di degrado delle gomme e spesso abbiamo visto duelli grazie a questo fattore. L'asfalto diventa così molto importante in termini di spettacolo durante le corse".