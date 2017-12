F1, Ferrari - Vettel: "Ultimo step difficile, ma dobbiamo farcela!"

Fonte: Ferrari Twitter

C'è tanta fiducia nelle parole pronunciate da Sebastian Vettel in quel di Versailles, durante la premiazione della FIA. Il tedesco, che ha ricordato la doppietta di Montecarlo come momento più alto ed emozionante della stagione, ha spiegato di puntare con fiducia alla stagione 2018, forte di una base solida come la stagione 2017, anche se è consapevole del fatto che l'ultimo step sia il più difficile da affrontare.

Il tedesco ha spiegato come il regolamento possa essere d'aiuto: "Il regolamento tecnico non subirà grandi variazioni ed abbiamo una buona piattaforma di base da cui partire. L’obiettivo sarà quello di riuscire a fare il passo finale, e se guardiamo indietro vediamo che è sempre il passaggio più complesso”.

Vettel ha tracciato, poi, un bilancio generale della sua stagione, che dopo 4 anni gli ha permesso di lottare nuovamente per la corona iridata, che in molti vedevano già nelle sue mani fino al trittico asiatico: "Abbiamo perso aritmeticamente il titolo a due gare dal termine, ma ci siamo nuovamente riconcentrati sul lavoro. Nel complesso penso che sia stato un anno positivo, abbiamo avuto a disposizione una monoposto molto competitiva, un pacchetto tecnico molto forte, ma abbiamo perso un’opportunità, e a volte in questo sport va così".

Ed è proprio il trittico di gare disputate in Asia ad aver rovinato l'ottimo mondiale Ferrari, come spiega Seb, che ha parlato anche del Gp di Montecarlo, punto più alto della stagione Ferrari: "Ci sono state un paio di settimane abbastanza dolorose per noi, ma nel complesso è sempre bello se disputi un campionato con un buon pacchetto che ti consente di lottare per il titolo. Penso che vincere a Monaco sia stato il momento speciale del 2017, era passato un po’ di tempo dall’ultima vittoria Ferrari a Monte Carlo, e mettere a segno una doppietta è stato un momento molto bello".

Infine, il tedesco ha concluso parlando di Baku e di Singapore, due Gp che hanno stravolto e condizionato la sua stagione: "Poi ci sono stati momenti meno positivi, gare in cui avremmo potuto far meglio, in cui anche io avrei potuto far meglio, ma anche corse in cui sembrava andar male ed invece abbiamo portato a casa risultati importanti. Il mio peggior lunedì dell’anno? Quello dopo Baku. In merito a Singapore credo che sia stato un incidente di gara".