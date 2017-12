F1, Williams - Kubica ci prova: 7 milioni per 7 GP

Fonte: WilliamsF1Team

Anche se si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile approdo di Sergey Sirotkin in Williams, non sembra esser stata detta l'ultima parola sulle possibilità di tornare in Formula 1 da parte di Robert Kubica, che nel team di Grove vede l'ultima spiaggia per rientrare in F1. Infatti, se con le voci di Sirotkin pronto a firmare per il team di Sir Frank in molti avevano dato per spacciato il polacco, ora sembra che l'ex driver di Bmw e Renault sia nuovamente in lizza per un sedile da titolare, anche grazie all'apporto del suo manager, Nico Rosberg.

L'iridato 2016, ex-pilota della Williams, sembra stia provando, in tutti i modi, a mettere pressione sui capi del team inglese, affinchè il suo assistito possa giocarsi ancora una carta per l'approdo in F1. A rilanciare la notizia ci ha pensato l'emittente finalndese MTV che ha spiegato come - secondo alcune voci - il polacco sia tornato in gioco grazie ad una proposta allettante del suo manager. Pare che il tedesco abbia di fatto proposto al team britannico di far correre a Kubica le prime sette gare della stagione, in cambio di un pagamento di 7 milioni di sterline. In queste sette gare Kubica potrebbe mostrare tutto il suo potenziale e, nel caso in cui non riuscisse a convincere, verrebbe sostituito da Sirotkin.

A questo punto pare che la Williams stia seriamente considerando la proposta del duo Kubica-Rosberg, tant'è che ha deciso di posticipare l'annuncio del secondo pilota a Gennaio.