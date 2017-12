Ocon: "Nel 2018 nessuna pressione, ho fiducia nella Mercedes"

(Fonte foto: Twitter Formula 1)

Ottavo posto in classifica generale con 87 punti. Il Mondiale 2017 di Esteban Ocon è stato più che positivo. Il francese classe 96', al primo anno sulla Force India, ha stupito un po' tutti guadagnandosi le attenzioni di tutti a cominciare dalla Mercedes, che ne detiene il cartellino. La stagione di Ocon, come detto poc'anzi è stata sorprendente ma il suo compagno di squadra e di battaglie in pista, Sergio Perez, ha affermato che il prossimo anno avrà maggiore pressione in vista del mercato piloti 2019. "A lui piace fare queste dichiarazioni ai media, ha commentato il giovane pilota a Auto Hebdo, ma fa parte del gioco. Continuerò a fare il mio lavoro senza alcuna pressione".

Tante lotte con il messicano come, ad esempio, in Canada e in Belgio. Queste situazioni non sono state viste di buon occhio da Toto Wolff ma, secondo Ocon, è tutto chiarito: "Ho parlato con Toto, ha commentato il francese, ovviamente questi episodi non devono più accadere. Sergio e io abbiamo capito di aver esagerato e di aver perso l’occasione di ottenere più punti per la squadra. Tuttavia, in termini di risultati, è stata la stagione migliore per Force India e la nostra rivalità ha giocato un ruolo importante in questo. Capisco che ora si aspettano di più da me, perché non sono più un rookie. Non ho più stress, è solo un piacere guidare al top". Il sogno, però, si chiama Mercedes: "Alla fine, la decisione non dipende da me ma ho piena fiducia della Mercedes riguardo alla mia carriera. Da quando faccio parte del loro programma, hanno sempre trovato la migliore soluzione per me. Però al momento sono concentrato solo su Force India", chiude Ocon.