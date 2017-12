F1, parla Zak Brown: "Alla McLaren non serve un title sponsor. Fonte: official Twitter McLaren

Con il 2017 va in archivio per la McLaren la collaborazione, molto deludente, con Honda. Nel 2018 infatti la scuderia di Woking sarà equipaggiata con la PU Renault, e le aspettative sono molto alte. Nonostante questo, la McLaren sembra destinaata a non aver un title sponsor anche il prossimo anno. Una situazione che non preoccupa più di tanto Zak Brown, TP della squadra, che ha parlato della situazione sponsor e delle aspettative per il 2018 per la McLaren.

"Non penso che avremo un title sponsor il prossimo anno; avremo molteplici partnership, alcune nuove. Nel mondo della Formula 1, nessuno fa riferimento allo sponsor quando si parla di una scuderia, noi siamo la McLaren, non la ABC McLaren. La cosa importante per noi, è quella di proteggere il nostro marchio; abbiamo l'accordo con nuovi sponsor, che saranno ufficializzati più avanti. Abbiamo ancora spazio però, quindi se ci fossero delle nuove opportunità, queste sarebbero le benvenute".

"Per il 2018 siamo tutti molto impazienti; la F1 sta attirando parecchio interesse, gli ascolti tv sono in aumento, le presenze alle gare anche. I nuovi proprietari hanno una visione visione per questo sport, e siamo in una fase di slancio, di crescita. Si può dire lo stesso anche per la McLaren; abbiamo ottimi piloti, Fernando e Stoffel, senza dimenticare Norris. E avremo una nuova PU; penso che il vento stia per cambiare, e l'anno prossimo possa essere molto positivo per noi".