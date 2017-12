F1, Gp di Francia - Hamilton boccia il Paul Ricard: "La Francia ha circuiti migliori"

Fonte: LewisHamilton Twitter

A 10 anni dal trionfo Ferrari, con Felipe Massa vincitore davanti a Kimi Raikkonen, il circus nel 2018 ritornerà in Francia, ma non sarà Magny-Cours ad ospitare il Gp transalpino, bensì lo storico circuito del Paul Ricard, utilizzato negli ultimi anni per i test Pirelli.

Dopo esser apparso in Tv a "Che tempo che fa", Lewis Hamilton si è fermato in Francia per far tappa su Canal+ Sport, dove ha parlato di vari argomenti, tra cui appunto il GP di Francia, ed ha espresso un parere sul tracciato situato nei pressi di Le Castellet.

Lewis Hamilton non sembra apprezzare il circuito che ospiterà la F1 dal 22 al 24 Giugno, ritiene che ci siano altre piste più interessanti oltralpe: "Sinceramente non mi piace, mentre adoravo i Gran Premi a Magny-Cours - rivela il pilota Mercedes - Il Paul Ricard è un posto bellissimo, ma come pista la reputo decisamente inferiore a Magny-Cours".

Il britannico prosegue citando altri circuiti e spiegando le sue perplessità riguardo la scarsa attenzione verso tracciati come Le Mans: "In Francia ci sono tracciati davvero stupendi, come Le Mans ad esempio, che per qualche motivo non sono stati presi in considerazione. Io parlo da pilota e ho la mia opinione a riguardo, dunque la dico senza problemi. Poi magari a Le Castellet ci sarà la gara più bella della stagione, chi lo sa".

Comunque, per il driver della Mercedes, quello del 2018 sarà il terzo Gp di Francia, dopo i due disputati con la McLaren nel 2007 e nel 2008. In quelle due occasioni vinsero le Ferrari, con Kimi Raikkonen e Felipe Massa, mentre per Lewis Hamilton arrivò il podio solo nel 2007, mentre l'anno successivo finì fuori dalla zona punti. Nonostante non apprezzi il Paul Ricard, Hamilton conclude: "Comunque la cosa più importante è che il calendario di Formula 1 torni ad avere il Gran Premio di Francia perché è uno dei paesi più importanti d'Europa e nel giro del Continente è un bene che ci sia".