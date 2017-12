F1, Mercedes - Hamilton: "Incontrare Wolff dopo il 2016 è stato decisivo"

Fonte: LewisHamilton

Non era finito affatto bene il 2016 di Lewis Hamilton e della Mercedes, con il team e il suo pilota di punta in rottura dopo il finale di stagione in cui il rivale Nico Rosberg era riuscito a resistere ai suoi assalti e a vincere il titolo. Un rapporto difficile e teso sin dal primo anno in cui la Mercedes ha avuto la possibilità di portare a casa il titolo, che è sfociato nell'ultimo GP del 2016, ad Abu Dhabi, quando Hamilton si è rifiutato, più volte, di rispettare gli ordini dei box, che lo invitavano ad aumentare ritmo per evitare che Rosberg venisse sopravanzato dalle altre vetture.

Vinto il titolo, Rosberg ha annunciato il ritiro e così Lewis Hamilton e Toto Wolff si sono incontrati nella residenza del manager austriaco in Gran Bretagna, dove, dopo una lunga chiacchierata, i due si sono riappacificati: "Se sei in ufficio ed il tuo capo non ti vuole non si crea un ambiente invivibile? Ti trovi in una situazione in cui vuoi trovarti lì ma allo stesso tempo essere da un'altra parte. Quel meeting è stato molto importante per riportare la serenità. I ragazzi sanno che mi impegno sempre al massimo e cerco di dare il tutto per tutto e questo li spinge a lavorare ancora più duramente".

Un momento decisivo, perchè in quel pomeriggio la coppia Wolff-Hamilton ha gettato le basi che hanno portato il britannico alla conquista del quarto iride: "Se c'è un ambiente negativo questo può pregiudicare il risultato finale. Quella chiacchierata è stata come una sorta di purificazione della nostra relazione professionale ed è servita a consolidare le fondamenta di un qualcosa che abbiamo iniziato a costruire anni fa".

Nonostante sia diventato il leader assoluto del team con l'arrivo di Bottas, Hamilton non si vuole vedere come unico punto di riferimento del team: "Non mi vedo con un leader del team, credo piuttosto di essere una parte di un ingranaggio complesso. Tutti nella squadra giocano un ruolo fondamentale. La chiave del successo è fare in modo che l'unione tra noi sia il più solida possibile ed è quello che abbiamo fatto in questa stagione".