Formula 1 - Come saranno McLaren e Red Bull?

Tra due mesi comincerà la nuova stagione di Formula 1 e a fare la voce grossa vogliono esserci, oltre a Mercedes e Ferrari, anche Red Bull e McLaren. La scuderia che ha sede a Milton Keynes, in realtà, viene da una buona stagione con Ricciardo e Verstappen che hanno ottenuto tre successi mentre la scuderia di Woking viene da un triennio Honda a dir poco terribile, con tanti ritiri e nessun risultato positivo per Fernando Alonso. Nella stagione che verrà entrambe le squadre saranno motorizzate Renault, con la power unit dotata di un software di gestione dell'ibrido.

E' probabile che le nuove vetture di Red Bull e McLaren, come spiega la Gazzetta dello Sport, manterranno molto della passata stagione: entrambe, infatti, saranno dotate di un assetto picchiato e con un design molto simile. Lo scorso anno le monoposto, pur essendo equipaggiate in maniera diversa, avevano molti punti in comune a cominciare dalla forte riduzione della sezione delle fiancate con imboccature delle prese d'aria molto piccole. Un altro punto in comune è quello delle prese dinamiche, con sezioni ridotte per entrambe le scuderie, simili anche nella zona anteriore con un muso largo e la parte anteriore delle fiancate molto complessa soprattutto a livello di deflettori.

Per la stagione che verrà pare che entrambe le scuderie si siano ispirate alla concorrenza, soprattutto alla Ferrari, con la Red Bull molto tranquilla sul capitolo sospensioni mentre la McLaren avrebbe messo in pratica alcune idee simili a quelle provenienti da Maranello.