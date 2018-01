F1 - Annunciate le date di presentazione: subito Ferrari contro Mercedes

L'annuncio della MercedesFonte: @MercedesAMGF1

Era novembre quando il circus ha salutato lo splendido mondiale 2017, che ha portato via con sé tanti elementi caratteristici della storia della F1: il mitico logo e, solo per gli appassionati gli italiani, anche la storica collaborazione F1-Rai, che ha abbandonato il circus dopo vent'anni di partnership. Ora, quando mancano ancora tre mesi allo start della stagione 2018, con il via da Melbourne, è tempo di guardare già a ciò che verrà, perché a breve i team dovrebbe concludere le monoposto in vista della stagione 2018.

A battere tutti sul tempo, è stata la Ferrari, che è stata la prima scuderia ad annunciare la data di presentazione della monoposto 2018, nome in codice: progetto 669. 22 Febbraio 2018, via web, come ormai è tradizione del team del Cavallino Rampante, verrà presentata dunque, la monoposto che dovrà permettere a Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel di difendere l'onore della scuderia di Maranello.

E già qui assisteremo al primo duello della stagione, Ferrari contro Mercedes, poiché anche la casa di Stoccarda, con un tweet sul suo profilo ufficiale, ha annunciato che la W09Hybrid sarà presentata a Silverstone il 22 febbraio.

Sarà l'anno di svolta della F1, perchè sarà l'anno dell'introduzione dell'Halo, ma, molto probabilmente, sarà l'anno di svolta anche per un grande team, storico della F1 come la McLaren, che dopo tre anni di inferno con la Honda ha interrotto il contratto con i nipponici per passare ai francesi della Renault. La MCL33 - questo sarà il nome della monoposto - dovrebbe davvero rompere con il passato, già nell'aspetto, ma tutto ciò sarà possibile saperlo solo il 23 febbraio, giorno scelto per la presentazione della vettura, che nascerà sotto il motto #BeBrave.

https://twitter.com/McLarenF1/status/953923401260961792

E a proposito di Honda, chi inizierà l'avventura con i giapponesi, sarà la Toro Rosso, che invece ha annunciato che la STR13 sarà presentata il 25 febbraio, ossia il giorno prima l'avvio della prima sessione di test invernali di Barcellona. Dove? Dai box della pista catalana, alle ore 18.

Gli altri team ancora non hanno fatto trapelare nulla, ma molto probabilmente le vetture verranno presentate in quei giorni, ma per chi volesse mantenere l'effetto sorpresa, ci sarà la possibilità di presentare la propria vettura fino a pochi minuti prima dell'avvio della prima giornata di test.

La sofferenza e la pausa sono finite, un altro mese e poi su il rombo dei motori, la F1 riparte.