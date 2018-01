F1, Mercedes - Crepe sullo scarico, problemi alla trasmissione?

Fonte: MercedesAMGF1

Quando mancano poco più di venti giorni alla presentazione del 22 Febbraio, in casa Mercedes c'è una certa soddisfazione per i risultati ottenuti sulla Power Unit. Andy Cowell, qualche tempo fa, confessò che il progetto Pu 2018 sarebbe stato completamente rivoluzionario, rispetto al passato e, al momento, sembra che tutto proceda nell'ordine tra i motoristi anglo-teutonici. Anche perchè le unità motrici della casa di Stoccarda pare abbiano già raggiunto l'obiettivo del team, dato che al banco hanno dimostrato di poter reggere ai 7 Gp imposti dal nuovo regolamento.

Anche se per quanto riguarda l'unità motrice vera e propria tutto sembra sotto controllo, dalla Gran Bretagna giungono delle indiscrezioni che parlano di una rottura allo scarico della W09, durante uno dei tanti test ai banchi dinamici. Le voci parlano di un problema generato dalle vibrazioni del cambio e non del motore, il tutto riconducibile alle modifiche apportate dal team di Brackley alla trasmissione. Infatti, pare che i tecnici della Stella, nel ridurre il passo della vettura, abbiano ridotto anche gli spaziali, che si dovrebbero unire con una trasmissione giudicata - dagli stessi tecnici - rivoluzionaria e che sarebbe di dimensioni minuscole.

Che sia questo il problema? Per ora si tratta di semplici voci, ma il caso sembra essere simile anche a quello della Ferrari 2016, quando la SF16H rompeva quasi ad ogni Gp il cambio, perchè la scatola e la trasmissione non erano rigide abbastanza. Intanto, per evitare intoppi, in casa Mercedes si sono già messi all'opera.

Per concludere, bisogna anche specificare che lo scarico non sarà un elemento qualsiasi, poichè anche questo, dalla stagione 2018, sarà sottoposto all'occhio attento dei commissari FIA. Il nuovo regolamento impone ai team di costruire uno scarico centrale più lungo rispetto al passato. Questo, poi, si attacca sulla trasmissione e per questo la causa più probabile sembra essere proprio derivante dal cambio della vettura.