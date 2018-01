F1 - Il 15 Febbraio via i veli della nuova Williams. Il 21 Toro Rosso a Misano per il filming-day

Fonte: WilliamsF1Team

Nonostante le voci parlino di una Williams in ritardo nella progettazione della vettura 2018, da Grove smentiscono tutti e contrattaccano, annunciando la data di presentazione della FW41, che sarà la prima creatura del direttore tecnico Paddy Lowe dal suo rientro alla casa di Sir Frank Williams. Dopo il suo arrivo a Marzo, l'ingegnere britannico non ha potuto far altro che intervenire sulla FW40, per limitare i problemi iniziali di una vettura che non è nata sotto la migliore stella, tant'è che - nonostante sia stata l'unica vettura a salire sul podio, oltre ai tre top team - la scuderia diretta da Claire Williams è finita al quinto posto nella classifica costruttori, anche alle spalle della Force India, cresciuta esponenzialmente nelle ultime stagioni.

Ed è proprio in ottica di un nuovo duello con la scuderia anglo-indiana del magnate Vijay Mallija che Paddy Lowe ha annunciato cambiamenti di una certa rilevanza in alcune aree della vettura, che lo scorso anno hanno costituito dei punti deboli della vettura. Comunque, la vettura che nel 2018 sarà guidata dai giovanissimi Sergey Sitotkin e Lance Stroll, verrà presentata durante un evento a Londra il 15 Febbraio, in anticipo rispetto a tutti gli altri team che hanno annunciato la loro data di presentazione fino ad ora.

Proprio la Force India è uno dei team che ancora non ha annunciato la data di presentazione della propria vettura, così come la Red Bull, che potrebbe sorprendere tutti e presentare la vettura nella mattina del 26 Febbraio, ovvero pochi minuti prima dell'inizio dei test.

La scuderia gemella della Red Bull, ovvero la Toro Rosso, che già annunciato che le vettura verrà presentata a Barcellona il 25, ha annunciato che la prima apparizione della vettura sarà il 21 febbraio, a quattro giorni dalla presentazione che si terrà nel paddock di Barcellona alle ore 18. La nuova STR13 sarà in pista sul circuito di Misano, per una giornata di prove che vedrà la presenza di Pierre Gasly e Brendon Hartley. Intorno alla vettura c'è tanta curiosità, perchè sul Marco Simoncelli World Circuit partirà l'avventura di Honda con il team di Faenza, che girerà in pista per il classico Filming Day imposto dalla FIA, in cui i due driver percorreranno la distanza di 100 km totali.