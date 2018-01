F1 - Il TT Assen quasi pronto per ospitare la F1

Fonte: TTCircuitAssen

Sarà l'effetto di Max Verstappen, sarà il rinnovato interesse per la Formula 1, fatto sta che i Paesi Bassi stanno spingendo forte per riportare il circus in Olanda. L'ultimo GP disputato nella terra dei tulipani, è targato 1985, con Niki Lauda vincitore di quell'ultima edizione del GP disputata sin dagli albori della F1 sul circuito di Zandvoort. Snaturato, però, il circuito situato sulle coste del Mare del Nord, l'attenzione degli organizzatori si è spostata sul più moderno TT Circuit di Assen, che già ospita gare di primo livello con il motomondiale e la Superbike, che da anni corrono sul circuito del Drenthe.

Circuito famoso per essere considerato l'Università delle due ruote, sembra prestarsi bene anche alla F1, con tanto di parere positivo del circus. Ottenuti i primi apprezzamenti, gli organizzatori si sono mossi e Charlie Whiting è andato a compiere le classiche ispezioni per decidere cosa fare del circuito olandese, data la richiesta di ospitare un GP. Secondo le indiscrezioni provenienti dai Paesi Bassi, i vertici del circuito di Assen si sono detti soddisfatti, poiché il verdetto di Whiting è stato che per la FIA sono necessari solo alcuni piccoli cambiamenti per permettere l'approdo della Formula 1.

Le modifiche non riguarderebbero, però, il layout del circuito, anche perché i gestori del circuito avevano fatto capire che sarebbe caduto tutto l'interesse per la F1, se questa avesse influenzato negativamente il GP d'Olanda del motomondiale. Le modifiche, invece, riguarderebbero altri aspetti del circuito, come l'installazione di guardrail e barriere Tecpro in alcuni punti della pista e l'aggiunta di nuovi cordoli. Nulla di dispendioso ed impegnativo, per un tracciato che già a Novembre era risultato conforme agli standard FIA per l'omologazione di Grado 1 - quella che serve per ospitare i GP di F1 -, anche se allora si era trattata di una semplice simulazione grafica, fatta al computer, che aveva bisogno di un'ispezione in loco, che è arrivata e, alla fine, i riscontri sono stati anche positivi.

A far capire quanto possa essere reale l'interesse del TT Assen verso la F1, ci ha pensato il presidente del circuito stesso, ovvero Arjan Bos, che si è detto entusiasta per gli apprezzamenti ricevuti da Whiting: "E' estremamente piacevole sapere che Charlie Whiting sia molto contento della pista, delle strutture e del livello di manutenzione. Il suo giudizio positivo è un passo importante nella direzione giusta per riportare la Formula 1 in Olanda, anche se non ci siamo ancora arrivati. Il prossimo passo sarebbe una visita da parte della FOM, cosa che probabilmente accadrà nel prossimo futuro".

Però, c'è un problema. Lo scorso anno Sean Bratches, responsabile commerciale della Formula 1, aveva dichiarato di essere interessato al ritorno della F1 in Olanda, a patto che questo avvenisse in una delle città olandesi. Difficile sapere come andrà, intanto Assen è pronta.