F1, Sauber-Alfa Romeo presenta la nuova monoposto il 20 febbraio

La lunga pausa invernale sta per volgere al termine, tra meno di un mese si torna in pista per i consueti test a Barcellona. Ma prima ancora, le squadre di Formula 1 saranno impegnate a presentare le monoposto che disputeranno la nuova stagione.

Dopo l’annuncio di Ferrari, Mercedes, Williams e McLaren, è il turno della Sauber svelare la data di presentazione del proprio bolide. Il 20 febbraio dunque vedremo la nuova monoposto della Casa svizzera, che da quest’anno si avvale della partnership di Alfa Romeo. Molta è l’attesa, così come le aspettative del binomio, che è la grande novità della stagione 2018 e che vede il ritorno di una delle case automobilistiche più apprezzate di sempre.

La presentazione della monoposto avverrà online, al contrario di quanto sperato da Sergio Marchionne, che desiderava un vero e proprio evento per il grande ritorno del marchio italiano. La livrea sembra essere diversa da quella mostrata lo scorso 2 dicembre in occasione dell’ufficializzazione dell’accordo tra la casa svizzera e quella di Arese.

CONFIRMED: The official online launch of our #C37 2018 #F1 car is set for the 20th of February. Who's excited?