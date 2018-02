Formula 1 - Cambiano gli orari dei Gran Premi

Fonte foto: Twitter F1

La Formula 1 è in vena di grossi cambiamenti. Dopo l'addio, ufficializzato mercoledì, delle cosiddette "ombrelline", ieri Liberty Media, insieme alla FIA, ha rivelato sui propri canali ufficiali gli orari di partenza dei 21 Gran Premi del Campionato Mondiale di Formula 1 2018. Modifiche molto importanti a cominciare dall'orario di partenza di ogni gara che sarà posticipato di un'ora e dieci minuti. Questa "rivoluzione" è dovuta al fatto che molte emittenti televisive si colleghino solo pochi secondi prima dell'inizio del Gran Premio impedendo, dunque, allo spettatore di godersi la tensione e le emozioni che caratterizzano i minuti antecedenti l'inizio di ogni gara. Secondo Liberty Media, gli spettatori televisivi potranno essere più vicini ai team e ai piloti gustandosi ogni piccolo particolare.

La seconda modifica riguarda gli orari di alcuni weekend di gara europei e di quello brasiliano. La necessità di queste importanti modifiche trova le sue radici in una ricerca statistica che ha indicato il tardo pomeriggio come possibile indice massimo di spettatori, soprattutto nei mesi estivi. Inoltre, altri piccoli aggiustamenti sono stati effettuati per evitare la concomitanza con altri importanti eventi sportivi (e non) come il Mondiale, che si svolgerà in Russia dalla metà di giugno alla metà di luglio, e per attirare una partecipazione più ampia agli eventi. Di seguito il calendario completo con ora italiana:

Gli orari dei Gran Premi di F1 nel 2018

GP Australia (Melbourne) – 25 marzo 2018 – 07:10

GP Bahrein (Sakhir) – 8 aprile 2018 – 17:10

GP Cina (Shanghai) – 15 aprile 2018 – 08:10

GP Azerbaigian (Baku) – 29 aprile 2018 – 14:10

GP Spagna (Barcellona) – 13 maggio 2018 – 15:10

GP Monaco (Monte Carlo) – 27 maggio 2018 – 15:10

GP Canada (Montréal) – 10 giugno 2018 – 20:10

GP Francia (Le Castellet) – 24 giugno 2018 – 16:10

GP Austria (Spielberg) – 1 luglio 2018 – 15:10

GP Gran Bretagna (Silverstone) – 8 luglio 2018 – 15:10

GP Germania (Hockenheim) – 22 luglio 2018 – 15:10

GP Ungheria (Budapest) – 29 luglio 2018 – 15:10

GP Belgio (Spa-Francorchamps) – 26 agosto 2018 – 15:10

GP Italia (Monza) – 2 settembre 2018 – 15:10

GP Singapore (Singapore) – 16 settembre 2018 – 14:10

GP Russia (Soči) – 30 settembre 2018 – 13:10

GP Giappone (Suzuka) – 7 ottobre 2018 – 07:10

GP USA (Austin) – 21 ottobre 2018 – 20:10

GP Messico (Città del Messico) – 28 ottobre 2018 – 20:10

GP Brasile (San Paolo) – 11 novembre 2018 – 18:10

GP Abu Dhabi (Abu Dhabi) – 25 novembre 2018 – 14:10