F1, McLaren - Norris ammette: "Il mio futuro, legato ad Alonso"

Fonte: lando norris twitter

Lando Norris è stato uno dei migliori giovani del panorama mondiale nel 2017 e si è messo in luce più volte, prima conquistando il campionato di F3 e poi impressionando durante i test di Abu Dhabi con la McLaren. Il talentino, nel 2018, correrà in Formula 2 con la Carlin Motorsport e ricoprirà il ruolo di terzo pilota per il team di Woking.

Proprio il suo legame con il team inglese, fa pensare che l'esordio di Norris avverrà con la scuderia diretta da Eric Boullier e Zak Brown, che più volte hanno lodato il giovane britannico, che si trova come chioccia un pilota del calibro di Fernando Alonso. Ed è proprio l'asturiano il vincolo a cui è legato l'esordio di Norris in F1, perchè sembra proprio il giovane test driver il successore di Nando in McLaren. Quando al campione di F3 è stato chiesto cosa si aspetta dal suo futuro, inevitabilmente Norris ha parlato del filo che lo lega al futuro di Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne, piloti titolari al momento: "Ovviamente penso che il mio futuro sia legato a quello di Fernando, per parlare del mio futuro in F1 devo aspettare una sua decisione, anche perchè Stoffel è ancora giovane e la scuderia sembra soddisfatta di lui. In più può ancora migliorare molto e diventare un gran pilota nel 2018".

Il britannico ha dunque concluso questa prima analisi dicendo di non sapere cosa aspettarsi: "In virtù di tutto ciò, penso sia inutile sbilanciarsi, sono in attesa di novità, ma al momento è difficile dire cosa mi succederà e come sarà il mio futuro".

Norris ha proseguito spiegando anche di aver pensato di guardare altrove, alla ricerca di un sedile libero, ma poi ha ammesso anche come la sua volontà sia quella di restare alla McLaren e correre per la scuderia di Woking: "Ovviamente, quello che voglio è restare alla McLaren, correre per loro. Certo, nel caso in cui non trovassi un sedile qui, mi guarderò in torno, alla ricerca di un posto. Se mi dicessero di non avere un sedile disponibile per me, nel giro di due o tre anni, sicuramente guarderei altrove, ma se dovessi aspettare un solo anno, farò altro con McLaren, collaborerò con loro come terzo pilota e aspetterò, perchè il mio obiettivo è quello di correre con loro".