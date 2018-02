Formula 1 - Ricciardo tra il compagno di squadra e Lewis Hamilton

(foto: profilo ufficiale twitter Red Bull)

Si fa sempre più vicino l'inizio del mondiale di Formula 1, e per tanti piloti il conto alla rovescia è già iniziato: la tensione aumenta e la carica e le motivazioni fra poco tempo potranno finalmente essere portate in pista. Oltre allo scontro Ferrari-Mercedes, che dovrebbe ripetersi dopo l'intenso confronto della scorsa stagione durato praticamente fino al disastroso trittico asiatico della rossa, i riflettori cominciano ad essere puntati anche sulla Red Bull: in particolare su Daniel Ricciardo, capace di mantenere una grande regolarità di prestazioni a dispetto di una vettura tutt'altro che affidabile e desideroso di conquistare un sedile importante per il 2019.

Un consiglio importante è arrivato da Mark Webber: quello di non pensare specificamente ad ottenere un nuovo contratto ma solo a battagliare con il compagno di squadra Max Verstappen. Dallo scontro con il giovane olandese verrà da sè la possibilità di guadagnare una vettura di prestigio, che sia un rinnovo in Red Bull o un passaggio in una tra Ferrari e Mercedes, entrambe con piloti in scadenza al termine del 2018. Ciò ovviamente dipenderà anche da quello che sarà il livello prestazionale della vettura, che se dovesse continuare il suo percorso di crescita e arrivare ad insidiare più concretamente la coppia di testa potrebbe anche poter mantenere i due piloti di adesso e provare a giocarsi il mondiale in futuro.

Lo stesso Ricciardo si mostra convinto e tutt'altro che preoccupato in vista della possibile "sfida" interna tra lui e Verstappen: "Non sono mai stato troppo preoccupato per il compagno di squadra, mi piace che sia veloce. Un pilota così ti porta ad ottenere sempre di più dalle tua capacità e ti permette di capire quanto vali.". Il guanto di sfida però non arriva soltanto all'olandese, perché Ricciardo ha nel mirino anche Lewis Hamilton, con la speranza di poter concorrere alla pari con lui, magari sullo stesso sedile: "Ad un certo punto della mia carriera sarei felice di poter lottare con Lewis, indipendentemente dalla situazione del team, sarebbe divertente".