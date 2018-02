F1 - La Red Bull toglie i veli, presentazione il 19/02

Red Bull Racing Twitter

Si compone sempre più il quadro delle presentazioni dei team, in vista della stagione 2018 del mondiale di Formula 1. A svelare i primi dettagli, sul giorno della presentazione della propria monoposto, è stata la Red Bull tramite un video sul proprio profilo Twitter, con il quale ha annunciato a tutti i seguaci che i veli verranno tolti dalla vettura di Milton Keynes il 19 Febbraio, in anticipo rispetto alle rivali Ferrari e Mercedes.

Dunque, tre giorni prima delle antagoniste, la Red Bull presenterà la nuova RB14, che sarà anticipata soltanto dalla Williams, che il 15 dovrebbe "offrire" la nuova monoposto, o quantomeno la nuova livrea, in attesa dei test di Barcellona, utili ad apprezzare la versione definitiva.

La monoposto sarà affidata al consolidato duo composto dall'esuberante Max Verstappen, che sarà alla terza stagione in Red Bull - e quarta in F1 - e da Daniel Ricciardo, che dopo 5 stagioni alla corte di Helmut Marko potrebbe salutare la compagine anglo-austriaca, poichè nel suo futuro non c'è nulla di certo. La Red Bull, dopo un'annata di alti e bassi, cercherà di contendere la corona iridata alla Mercedes insieme alla Ferrari, che la casa delle bibite ritiene come il primo obiettivo da raggiungere, dopo un percorso durante il quale il Cavallino è riuscito a battersi con le frecce d'argento, prima di cedere il passo a causa di alcuni problemi.

L'unico elemento che il video non ha rivelato riguarda le modalità di presentazione della vettura, che probabilmente verrà proposta al pubblico tramite il web, come accaduto negli anni passati per tutti i top team, Red Bull compresa.