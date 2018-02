Formula 1 - Alonso condurrà la McLaren al Day1 (foto @alo_oficial)

Mancano esattamente 14 giorni al 26 Febbraio, data di apertura dei test per la stagione 2018 di Formula 1, che si disputeranno come ormai da tradizione a Barcellona, al circuito del Montmelo, che sarà anche una delle 21 prove ufficiali del campionato che vedrà il via alla fine di Marzo. Una delle scuderie più attese in Catalogna è sicuramente la McLaren, che con la nuova motorizzazione è chiamata ad un decisivo salto di qualità, e che soprattutto dovrà riscattare la figuraccia rimediata nei test dello scorso anno, dov'è riuscita a percorrere solamente 29 giri nella prima giornata, soffrendo tutta la settimana per via dei numerosi problemi di affidabilità riscontrati.

Sarà Fernando Alonso ad uscire dai box tra due Lunedì, per inaugurare la nuova MCL33 che sarà presentata ufficialmente tre giorni prima dell'inizio: Venerdì 23 Febbraio. Il giorno dopo toccherà poi al compagno di squadra dello spagnolo, Stoffel Vandoorne, che grazie allo sviluppo della vettura punta anche lui ad un salto di qualità importante dopo le buone prestazioni della scorsa stagione a fronte di una macchina tutt'altro che affidabile, dove in alcune occasioni è riuscito anche ad arrivare davanti al più blasonato teammate. Per i due sarà quindi l'occasione per mettere subito alla prova la nuova McLaren, e soprattutto il nuovo motore Renault.

Da Woking sembrano arrivare comunque segnali di fiducia, segni di un clima sicuramente più rilassato dopo tre anni difficilissimi. Il lavoro però è appena cominciato, ed è lo stesso Eric Boullier - racing director della McLaren - ad invitare alla calma: "Dobbiamo fare in modo di non rilasciare commenti sopra le righe. Questa è la chiave". Profilo basso quindi, testa al lavoro e nessuna aspettativa se non quella di ottenere un miglioramento costante giorno dopo giorno. Poi toccherà ai due piloti, e in particolare ad Alonso, fare la propria parte.