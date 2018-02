F1, Renault - Obiettivo Red Bull, con l'incognita McLaren

Fonte: Vavel images, via Renault F1 Twitter

Dopo i miglioramenti dello scorso campionato, diventa sempre più ambiziosa la Renault e non lo nasconde in alcun modo. Dai capi ai tecnici di Enstone non c'è un singolo che non voglia tornare ai fasti di una decina di anni fa, quando la scuderia francese vinceva e trionfava, battendo Ferrari e McLaren. Dopo la crescita del 2017, il team anglo-francese si pone come obiettivo quello di eguagliare le prestazioni di Red Bull e McLaren, entro la stagione 2019.

Un obiettivo che sembra sensato se si considera solo la McLaren, che però ha dovuto lottare con i problemi del motore Honda, mentre il confronto con la Red Bull è stato abbastanza impari nella scorsa stagione, poichè il team di Helmut Marko, con Daniel Ricciardo e Max Verstappen, ha conquistato 3 vittorie e tredici podi, mentre la scuderia francese si è dovuto accontentare di sole cinque Top6.

Le note positive, però, ci sono, poichè nel finale di stagione la Renault è migliorata sotto l'aspetto aerodinamico e telaistico, tanto da sembrare al passo della Force India, che è stata la quarta forza del mondiale. Il gap dalla Red Bull è rimasto ampio, mentre la McLaren non ha potuto dimostrare le sue capacità, causa le divergenze e i problemi con i motoristi giapponesi della Honda.

Proprio la McLaren passerà ai motori Renault, e dai suoi team clienti Cyril Abiteboul, capo del reparto corse, si attende prestazioni da vertice, nella speranza che la Renault possa unirsi a loro: "Conosciamo molto bene la Red Bull e per noi è un punto di riferimento fantastico. Penso che abbiano uno dei migliori telai, se non il migliore in circolazione in questo momento. Vedremo cosa riusciranno ad ottenere. La McLaren è un po' più un'incognita per noi, perché avevano un telaio ed un motore diversi, quindi è molto difficile fare un confronto: sarà un altro metro di paragone interessante. Penso che in termini di capacità complessive, nel corso di quest'anno dovremmo essere in grado di raggiungerli. Detto questo, sono organizzazioni molto stabili, molto ben strutturate, ben organizzate e ben finanziate. Noi siamo ancora in fase di sviluppo, stiamo ancora crescendo e sviluppando la nostra squadra".

Proprio in virtù di ciò, Abiteboul sa che la Renault difficilmente riuscirà a tenere il loro passo in questa stagione 2018, mentre l'obiettivo è quello di riprendere Red Bull e McLaren nella stagione successiva, ovvero nel 2019: "Penso che prima del 2019 non sarà possibile eguagliarli completamente, anche mi piacerebbe vedere un gap sempre più piccolo nel corso di quest'anno".

Tanti progetti a lungo termine, ma per la stagione 2018 c'è ancora un'incognita, poichè il manager del team non ha svelato gli obiettivi della scuderia: "Confermeremo il nostro obiettivo sportivo quando presenteremo la monoposto, ma ovviamente deve essere in quella direzione".