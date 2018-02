Alfa Romeo-Sauber - Via i veli dalla C37, presentazione il 20

Fonte: sauberf1team

E mentre i primi team iniziano a mostrare le loro vetture - la Haas già ha presentato la nuova VF-18, mentre oggi toccherà alla Williams - altri annunciano la data della presentazione delle monoposto, andando così a comporre un quadro sempre più delineato. Ultimo team, in ordine temporale, a rendere pubblica la data in cui la propria monoposto sarà svelata al grande pubblico, è stata l'Alfa Romeo-Sauber, che quest'anno porterà in pista la nuovissima C37.

La vettura, che sarà figlia di Eric Gendelin e di Luca Furbatto - prezioso assistente, già dal suo arrivo a metà 2017 - sarà lanciata via web, Martedì 20 alle ore 12.30, come annunciato dalla squadra svizzera, che con un messaggio ha ufficializzato l’orario in cui Charles Leclerc e Marcus Ericcson toglieranno i veli alla nuova creatura.

La nascente C37 sarà un'anticipazione della Ferrari che verrà, poichè monterà il motore Ferrari 2018, a cui farà compagnia la nuova trasmissione elaborata a Maranello, con i cinematismi nello spacer fra motore e cambio. Una netta differenza rispetto alla C36, dove i cinematismi erano collocati fra trasmissione e differenziale.

Ma, mentre una C37 sarà ad Hinwii per la presentazione, l'altra sarà già in viaggio verso Barcellona, dove il 21 scenderà in pista per il primo filming day che la FIA concede per le riprese commerciali di ciascun team, durante i quali ogni vettura gira con delle gomme demo, fornite dalla Pirelli. Lungo i 100 km che percorreranno sul nuovo manto dell'autodromo del Montmelò, si alterneranno Charles Leclerc e Marcus Ericsson, piloti titolari di casa Alfa Romeo-Sauber. Nello stesso giorno, poi, a Misano sarà in pista la Toro Rosso, anch'essa impegnata per il filming day della nuova STR.

All'appello dei team manca solo la Force India, che potrebbe presentare la sua vettura - la VJM11 - a Barcellona, il 26 Febbraio, ovvero pochi minuti prima dell'inizio ufficiale dei test.