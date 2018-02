F1, Williams - Presentata la FW41

Fonte: Williams Racing Twitter

Dopo la Haas, anche la Williams ha tolto i veli dalla monoposto che scenderà in pista e prenderà parte al mondiale di F1 2018, dove la scuderia di Grove sarà rappresentata dai giovanissimi Lance Stroll e Sergey Sirotkin. Per mostrare per la prima volta la propria vettura, il team ha scelto un pub londinese, dove verso le 21 (GMT) sono state proiettate le prime immagini della FW41, vettura che scenderà in pista, per la prima volta, a Barcellona, direttamente per i test del Montmelò.

La vettura, intanto, è ancora nei garage di Grove, dove tecnici e meccanici stanno lavorando al massimo per assemblare il tutto per il 26 Febbraio, poichè il team ha avuto dei problemi e il crash test è stato superato solo la scorsa settimana. A rallentare tutto il progetto, pare sia stato un imprevisto durante i crash test dinamici e ciò ha costretto Paddy Lowe e soci a rinforzare alcuni punti della scocca.

Dal punto di vista tecnico, la vettura inglese sembra una figlia di Mercedes e Ferrari, poichè le pance laterali sembrano simili a quelle della SF70H, mentre l'aerscope è praticamente uguale a quello della Mercedes, uno stile copiato anche dalla Haas sulla VF18. La FW41 dovrà risolvere i problemi avuti con la vettura 2017, che pagava un pacchetto aerodinamico inefficiente, che non garantiva una vettura bilanciata abbastanza da permettere di lottare ad armi pari con i team rivali, specie sui circuiti sconnessi e tecnici. Ed è proprio per questo, che il primo obiettivo della nuova linea tecnica di Paddy Lowe ha voluto che si puntasse maggiormente sul carico aerodinamico che su una ridotta resistenza all'aria.

Per quanto riguarda il motore Mercedes, i tecnici del team di Sir Frank hanno potuto godere degli sviluppi del Mercedes High Performace Powertrain, mentre per sopportare il carico dell'Halo la scocca è stata rivista. Infine, c'è da dire che Paddy Lowe ha dovuto rinunciare alla scatola del cambio in carbonio, che il team aveva brevettato in Ungheria. Ma tra i costi elevati del progetto e gli scarsi risultati ottenuti, in casa Williams hanno deciso di rinunciare a questa ambiziosa innovazione.