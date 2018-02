Formula 1 - Presentata la nuova Red Bull (con sorpresa)

Presente all'appello anche la Red Bull. La scuderia di Milton Keynes ha presentato questa mattina la nuova RB14, che sarà protagonista del prossimo mondiale di Formula 1 con alla guida Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Le immagini della nuova vettura sono state mostrate questa mattina alle 10, con un'ora di ritardo rispetto all'orario inizialmente previsto.

L'orario però non è stato di certo l'unica sorpresa di questa particolare presentazione. All'arrivo della vettura è saltata subito all'occhio una livrea completamente diversa rispetto alle altre, che ci si poteva però aspettare dopo il nuovo accordo di sponsorizzazione con Aston Martin. Si passa dal classico rosso-blu-giallo ad un inedito bianco-blu-nero: livrea assolutamente accattivante dal punto di vista estetico, ma che non è ancora definitiva. La Red Bull infatti ha fatto sapere che la presentazione ufficiale avverrà solamente durante i test di Barcellona: in quel di Milton Keynes si è deciso quindi di "camuffare" momentaneamente le linee della monoposto, segno che c'è ancora qualcosa di importante che bolle in pentola e che scopriremo solo fra una settimana. Fino a quel momento bisognerà "accontentarsi" di questa comunque spettacolare versione.

Un'altra immagine della nuova RB14 | twitter - @F1

Altro particolare che ovviamente non si può non notare è l'Halo, vera e propria sfida per ogni scuderia chiamata a costruire una vettura per la stagione 2018. Lo è stata anche per la Red Bull, come fa sapere nel comunicato ufficiale: "L'installazione di Halo è stata una sfida, per lo più in termini di costruzione di un telaio abbastanza robusto da affrontare i test di omologazione". Esteticamente il nuovo sistema di protezione sembra adattarsi perfettamente alla monoposto, evitando quella visione quasi "disturbante" che aveva dato durante i suoi primi utilizzi.

Infine, mentre online la concentrazione è ovviamente tutta sulla presentazione della nuova monoposto, Daniel Ricciardo è al lavoro a Silverstone dove insieme alla scuderia sta svolgendo una sessione di filming day. Appuntamento quindi per la settimana prossima a Barcellona, dove si scoprirà finalmente la RB14 definitiva.