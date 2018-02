Formula 1 - Presentata la nuova Alfa Romeo-Sauber

Pochi minuti fa è stata presentata, online, la nuova Alfa Romeo-Sauber C37 che prenderà parte alla stagione 2018 di Formula 1. Dopo oltre trent'anni, dunque, il Biscione torna forte del ruolo di title sponsor della scuderia elvetica chiamata al riscatto dopo qualche stagione negativa. La presentazione vera e propria è stata anticipata da un video pubblicato dalla stessa casa automobilistica per saziare la sete di molti appassionati dell'Alfa e non solo. Domina il bianco mentre la parte posteriore della vettura è interamente rossa con tanto di logo del Biscione.

Dopo i dettagli cromatici anche quelli tecnici: sulla C37 balzano all'occhio ovviamente, l'HALO (il famoso e tanto contestato sistema di protezione della testa del pilota introdotto a partire da questo campionato), l'assenza di T-Wing e cofano a pinna di squalo, aboliti a fine anno scorso. Così come Haas, Williams e, in parte Red Bull, anche l'Alfa Romeo-Sauber presenta il deviatore di flusso all'inizio delle pance che ha debuttato sulla Ferrari SF70H lo scorso anno. Un profilo alare, questo, utile a ridurre l'effetto delle turbolenze legate al vortice generato dal movimento delle ruote anteriori. La monoposto sarà affidata ad una coppia inedita: Marcus Ericcon e Charles Leclerc. Lo svedese di 27 anni è alla quarta stagione con la Sauber e il suo debutto risale al 2014, con la Caterham. Il classe 1997, invece, si è aggiudicato il titolo mondiale di Formula 2. Il pilota monegasco è uno dei talenti emergenti della Formula 1 e fa parte della Ferrari Driver Academy.

Tutto è pronto dunque per il ritorno dell'Alfa Romeo che rappresenta la storia di questo sport visto che la prima gara di Formula 1 è stata vinta proprio dal Biscione con Nino Farina alla guida. L'Alfa, come team in Formula 1, vanta due mondiali (1950 con Farina e 1951 con Fangio), 10 vittorie e 12 pole position. La sua ultima apparizione risale al GP di Australia del 1985 con la coppia Cheever-Patrese, mentre è dal GP del Giappone del 1987 che non è presente come motorista ufficiale.