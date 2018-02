Formula 1 - Vasseur: "Orgoglioso che l'Alfa Romeo abbia scelto la Sauber"

Google Plus

Questa mattina è stata presentata la nuova Alfa Romeo-Sauber C37 che prenderà parte alla nuova stagione di Formula 1. Molta, moltissima curiosità circa le prestazioni e le novità che la nuova monoposto potrà offrire a partire dai test. Fred Vasseur, Team Principal della scuderia, ha parlato cosi nel giorno della presentazione: "Il ritorno di Alfa Romeo in Formula 1 rappresenta un’altra pietra miliare nella storia del team Sauber e sono orgoglioso che un marchio storico così importante abbia scelto noi per riproporsi nel nostro sport. Il nostro obiettivo per il 2018 è chiaro: vogliamo recuperare il gap rispetto agli altri team e migliorare le nostre prestazioni nel corso della stagione. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato duramente allo sviluppo della C37, con l’impiego di molte risorse, ed è fantastico poterla presentare oggi".

Vasseur ha proseguito soffermandosi sui piloti: "Sono convinto che Marcus e Charles formino una coppia di piloti perfetta, essendo il primo un pilota esperto e il secondo un rookie promettente. Per Marcus si tratterà della quarta stagione con noi. È un elemento importante della squadra, e grazie alla sua esperienza fornisce feedback tecnici molto precisi. Per quanto riguarda Charles, ha dimostrato di avere talento nelle categorie minori e merita di essere al via di questa stagione di Formula 1".

Poi sono arrivate anche le interessanti parole del direttore tecnico Jörg Zander riguardo alcune peculiarità della monoposto: "La filosofia alla base della C37 si discosta in modo significativo da quella su cui si fondava la C36. L’aerodinamica è notevolmente diversa, e la C37 presenta inoltre varie novità rispetto alla monoposto precedente. Siamo sicuri che questa nuova concezione offra maggiori opportunità e ci consentirà di migliorare nel corso della stagione. Anche il motore Ferrari 2018 contribuirà al miglioramento delle prestazioni. Speriamo che con la C37 riusciremo a fare dei progressi e ad essere più competitivi rispetto al 2017".