Formula 1 - Alonso e Vandoorne: "Non vediamo l'ora di cominciare"

Questa mattina, attraverso un video pubblicato sui social, è stata presentata la nuova McLaren che prenderà parte al campionato del mondo di Formula 1 2018. Ritorno alle origini per la monoposto di Woking con il l'annunciata veste color arancio-papaya e del blu, abbinamento sfoggiato dalla McLaren nella prima gara di Formula 1 della sua storia. La nuova MCL-33 sarà motorizzata Renault e, come confermato dalle parole di Zack Brown, è un evoluzione della monoposto del 2017, i cui dati alimentano di miglioramenti per la nuova stagione.

Entusiasti i due piloti a cominciare da Alonso che parla cosi nella nuova monoposto: "Il mio inverno è sembrato un po' più corto del solito, dato che sono già stato in pista per una gara di 24 ore e diversi test. Detto questo, non vedo davvero l'ora di mettermi al volante di una vettura di Formula 1 per la prima volta dopo tre mesi. Guardando la nostra nuova auto, mi sento incredibilmente eccitato, ma c'è anche un po' di apprensione. So quanto sia importante questa macchina per il team e spero solo che sia come tutti noi vogliamo. Se saremo in grado di sviluppare i punti di forza del telaio dello scorso anno e di sposarlo con un propulsore Renault migliorato, allora penso che saremo in grado di fare un passo avanti. L'auto sembra molto ordinata e ben congegnata, e penso che il nuovo colore sia davvero eccezionale, accattivante. Voglio solo mettermi al volante adesso".

Sulla stessa linea Vandoorne: "L'arrivo di una nuova auto è sempre uno dei momenti più emozionanti della stagione. Per tutti, qui alla McLaren, si tratta di un'auto importante. Sappiamo esattamente quanta voglia ci sia di vincere e siamo tutti estremamente interessati a vedere come si comporterà quando la testarlo la testeremo in pista. Spero davvero si possa iniziare la stagione con un punto di partenza stabile per poi essere in grado di svilupparlo rapidamente e facilmente. Sarebbe bello, dopo i test invernali, andare in Australia con fiducia per il prossimo anno. Mi sono allenato duramente per tutto l'inverno e mi sento pronto per tornare in macchina. Sono in forma e concentrato, ma sono anche rilassato, perché penso ci sia stato un inverno molto produttivo e abbiamo progettato una nuova macchina molto forte. Non vedo l'ora di mettermi alla prova".