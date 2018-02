F1, Test Barcellona - Pronti per le prime scintille?

Tolti i veli a tutte le vetture - ultime Toro Rosso e Force India - è tempo di scendere in pista per provare gli sviluppi apportati alle monoposto 2018, a caccia di interessanti riposte. Da poco è scattata la prima sessione di test, che terranno team e piloti impegnati in pista dal 26 Febbraio al 1° Marzo sul circuito del Montmelò, alle porte di Barcellona.

Nella line-up, tante le novità o le sorprese, come in Force India, che in quattro giorni affiderà la VJM11 a 4 piloti, ovvero ai due titolari, più ai due test driver Nikita Mazepin e Nicholas Latifi, con il primo che sale a bordo della vettura già nel primo giorno. Esteban Ocon difenderà la scuderia anglo-indiana nel Day2, prima di lasciare la vettura a Perez e poi al canadese Latifi, che chiuderà i test nell'ultimo giorno.

Proprio il Day1 vede Kimi Raikkonen salire a bordo della Ferrari, con il finlandese che tornerà a bordo della SF71H il terzo giorno, mentre nel Day2 e nell'ultima giornata toccherà a Sebastian Vettel girare con la nuova vettura del Cavallino Rampante.

In Mercedes non cambia la formula, come tutti gli altri anni i piloti si alterneranno in vettura per tutti e quattro i giorni, dividendosi i turni in mattina e pomeriggio. Il primo a salire sulla nuova Freccia d'Argento è Valtteri Bottas, che nel pomeriggio lascerà la scena ad Hamilton. Stessa storia nel Day3, mentre per il secondo giorno e il quarto sarà Hamilton a guidare la W09 nella mattinata, prima di lasciare strada a Bottas.

Stesso discorso in casa Renault, che manda in pista Nico Hulkenberg, che saggerà le capacità della R.S.18 per primo, prima di lasciarla nel pomeriggio a Carlos Sainz, che ritroverà la vettura francese nella mattinata di domani (Day2), prima di cederla a Hulkenberg, nel pomeriggio. Lo spagnolo inaugurerà la giornata anche nel Day4, mentre Hulkenberg sarà alla guida della vettura nel pomeriggio, mentre il Day3 sarà aperto da lui.

In casa Red Bull, tocca a Daniel Ricciardo portare in pista la RB14 nel Day1, prima di lasciare la vettura nelle mani di Max Verstappen, che sarà in pista nel secondo giorno e chiuderà i test, scendendo in pista nel Day4. La sorella minore Toro Rosso, invece, si affida a Brendon Hartley, che scende in pista nel giorno d'esordio, prima di lasciare la monoposto faentina nelle mani del francese Pierre Gasly, che utilizzerà la STR nell'ultimo giorno.

Stesso discorso per Haas F1, McLaren e Alfa Romeo Sauber, che alterneranno i propri piloti nel modo più classico. In casa Haas il primo giorno è di Romain Grosjean, che poi lascerà girare il danese Kevin Magnussen, che tornerà in pista l'ultimo giorno. Fernando Alonso ripartirà dal Day1 con l'obiettivo di tornare a vincere, per lui tanto lavoro da fare nei due giorni che sarà in vettura, anche se Stoffel Vandoorne nei Day2 e Day4 non farà mancare il proprio apporto.

L'Alfa Romeo-Sauber invece, scende in pista con Marcus Ericsson, mentre Charles Leclerc farà il suo esordio nel Day2, per poi chiudere la prima sessione di test nell'ultimo giorno. Infine, interessante vedere la line-up della Williams, che alternerà tutti e tre i piloti durante i quattro giorni di test. Stroll e Sirotkin in vettura il primo giorno, con il canadese che è il primo a scendere in pista, ma nel Day2 dovrà far spazio a Robert Kubica, che dopo 7 anni tornerà a guidare ufficialmente una vettura di F1. Il polacco si alternerà con Sirotkin nel secondo giorno e con Stroll nel Day3, prima di tornare al simulatore e lasciare spazio ai due titolari nell'ultimo giorno.