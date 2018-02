F1, Test Barcellona - Day1: Ricciardo al comando, ma la pioggia rovina i piani dei team!

Si conclude nel segno di Daniel Ricciardo e sotto una pioggia battente il primo giorno di test della stagione 2018. L'australiano, che piazza il suo miglior giro nella mattinata, non si schioda dalla testa della classifica, anche a causa del maltempo che condiziona il pomeriggio catalano.

Ricciardo, che completa più di 100 giri, precede la prima delle due Mercedes scese in pista, ovvero quella di Valtteri Bottas, che gira solo nella mattinata e si ferma a 17/100 dal rivale, ma riesce a mantenere il secondo posto, nonostante Raikkonen giri anche nel pomeriggio e completi 80 giri. Il finlandese della Ferrari, come tutti gli altri piloti scesi in pista nella mattinata - eccezion fatta per Alonso, Grosjean ed Ericsson - non migliora, a causa del peggiorare delle condizioni e alla fine chiude con lo stesso 1'20"506 della mattinata, mentre l'unico obiettivo rimane quello di testare l'affidabilità della vettura.

Chi è alla ricerca dell'affidabilità è senza dubbio la Renault, che manda in pista sia Nico Hulkenberg che Carlos Sainz, con il tedesco che chiude 4°, dopo aver girato per tutta la mattinata ed aver siglato il miglior personale di 1'20"547. Sainz, invece, ingaggia una piccola battaglia a distanza con il suo mentore Fernando Alonso, che a fine giornata è 5° e lo precede grazie al suo 1'21"339, mentre Sainz è lontano, a 8 decimi e a quasi 2" da Ricciardo. Se il figlio d'arte scende in pista solo nel pomeriggio, l'asturiano nel pomeriggio gira più di tutti, per recuperare il tempo perso nella mattinata, a causa di un problema avuto ad inizio sessione con un mozzo.

Solo settimo tempo per Lewis Hamilton, che paga il fatto di esser sceso in pista solo nel pomeriggio. Il britannico, iridato 2017, inizia piazzandosi a 2"1 da Ricciardo e a 2" dal compagno di box, in 1'22"327, con il quale, però, precede Brendon Hartley, che conferma il crono ottenuto nella mattinata.

Anche la Williams divide il carico di lavoro tra i due piloti, con Lance Stroll che chiude 9° al termine del Day1, a 2" dal miglior tempo di Ricciardo, mentre il suo compagno Sergey Sirotkin, che scende in pista nel pomeriggio, è condizionato dalla pioggia e non riesce a registrare nessun tempo di rilievo, tant'è che l'ultima posizione è sua, in 1'44"148. Completa la Top10 di giornata il francese Romain Grosjean, che è tra i pochi che riesce a migliorarsi nel pomeriggio del Day1, con un buon giro il francese riesce a tirare via 5 decimi dal suo precedente best lap e completa la sessione con il personale di 1'22"578.

Discorso simile per Marcus Ericsson, che dopo aver chiuso la mattinata con un tempo alto, riesce ad abbassare il suo limite e alla fine sfonda il muro del 23"5, con le lancette che si fermano in 1'23"408. Non si migliora e chiude molto indietro rispetto ai test driver, Nikita Mazepin, che lanciato in pista dalla Force India non riesce a fare meglio di 1'25"628.

Domani si ripartirà per il Day2, con Sebastian Vettel in pista al posto di Raikkonen, mentre il leader di oggi sarà sostituito dal compagno di team Max Verstappen. Interesse anche per Robert Kubica, che salirà in vettura al posto di Stroll e intanto, visto il maltempo che potrebbe piombare su Barcellona, si pensa di allungare i test con un Day5.