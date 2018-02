Formula 1 - Test Barcellona, Day 2: Vettel chiude in testa

Si è conclusa poco fa la seconda giornata di Test di Formula 1 in quel di Barcellona. Sorride la Ferrari visto che Vettel ha chiuso al primo posto fermando il cronometro sul 1.19.673, tempo fatto registrare con mescola soft. In seconda posizione Bottas che, al contrario delle previsioni, è sceso in pista sia in mattinata che nel pomeriggio, sigillando una tornata da 1.19.973. A completare il podio c'è la McLaren di Vandoorne che ha chiuso in 1.20.325, anche se il crono è stato registrato con la mescola HS. A un solo millesimo dalla monoposto di Woking troviamo Max Vertsappen mentre in quinta posizione, ma più staccato, Sainz con la Renault. In sesta posizione spazio a Gasly, con la sua Toro Rosso, mentre in settima e in ottava posizione le due Williams, con Kubica davanti a Sirotkin di tre decimi e mezzo. A rifinire il quadro della seconda giornata la Force India di Ocon (1.21.841), l'Alfa Romeo-Sauber di Leclerc (1.22.721) e la Haas di Magnussen (1.22.727).

Per quanto riguarda le statistiche, Bottas e Verstappen hanno realizzato il loro miglior giro con la mescola media mentre la Williams è riuscita a totalizzare ben 100 giri oggi: 58 con Sirotkin nella prima parte della giornata e 42 con Kubica nel pomeriggio. La Mercedes ha totalizzato 94 giri, qualche problema per il giovane Leclerc che ha causato una delle due bandiere rosse. Nel pomeriggio qualche fiocco di neve, preludio a quello che i piloti incontreranno nella giornata di domani dove sono previste temperature ancora più fredde e precipitazioni a carattere nevoso sul circuito. Di seguito la classifica con i giri percorsi dai piloti tra parentesi:

La classifica della seconda giornata di Test

1) VET 1:19.637 (98)

2) BOT 1:19.976 (94)

3) VAN 1:20.325 (37)

4) VER 1:20.326 (67)

5) SAI 1:21.212 (65)

6) GAS 1:21.318 (82)

7) KUB 1:21.495 (48)

8) SIR 1:21.822 (52)

9) OCO 1:21.841 (79)

10) LEC 1:22.721 (81)

11) MAG 1:22.727 (36)