F1, Ferrari - Vettel già in pista nel Day1 dei prossimi test!

Mentre Sebastian Vettel cerca in ogni modo di ridurre al minimo il tempo perso durante questi giorni di test, a causa del maltempo, da Barcellona la Ferrari comunica già quale sarà la line-up per i prossimi test, che si svolgeranno dal 6 al 9 Marzo. Se in questa prima sessione è stato Kimi Raikkonen ad aprire le danze e a portare in pista, ufficialmente, la SF71H, nella seconda sessione toccherà a Sebastian Vettel, che potrebbe non lasciare la Spagna, per prepararsi al meglio in vista del secondo impegno in pista, che vedrà tutti i team impegnati al massimo.

Kimi Raikkonen, dal canto suo, è già tornato a casa, in Finlandia, ma come Vettel sarà ancora in pista la prossima settimana, con lo scopo di recuperare il tempo perso fino ad ora, nella speranza che il meteo sia più clemente, dato che allo stesso finnico sembrava di stare a casa e non in Spagna, come lui stesso ha commentato: "Più che in Spagna sembrava di essere in Finlandia e sappiamo bene che nel mio paese di origine la Formula 1 non gira".

Il finlandese - che ad oggi rimane l'ultimo iridato del Cavallino - salirà in vettura il 7 e il 9 Marzo, ovvero nel secondo e nel quarto giorno, quindi toccherà a lui chiudere questa seconda sessione di test, che precederanno di due settimane lo start vero del mondiale, in Australia. Sebastian Vettel, invece, inaugurerà la seconda sessione e poi sarà in pista nel Day3, prima di prendere un volo alla volta di Maranello, per fornire le prime impressioni post-test.

Un'ultima sessione che sarà fondamentale, perchè i team dovranno svolgere e recuperare tutto il tempo perso in questi quattro giorni e ovviamente dovranno anche andare avanti con le evoluzioni sulle vetture. Quando sventolerà l'ultima bandiera di fine sessione, poi, i team dovranno soltanto tornare alle rispettive basi, preparare tutto e imballare i container in vista dell'Australia, dove scatterà il mondiale.