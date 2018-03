Formula 1 - Vettel: "Credo che Ferrari e Mercedes saranno molto vicine"

A Barcellona si sta girando per l'ultima giornata di test, con il maltempo che ha concesso una tregua. Dopo la neve di mercoledì, oggi è arrivato il sole che ha permesso ai piloti di girare soprattutto nel pomeriggio visto che al mattino la pista era ancora umida. Sebastian Vettel, che ha completato 35 giri al mattino, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni nella brevissima pausa di lavoro. Queste le parole del tedesco che ha esordito così: "Fa freddo, oggi le condizioni sono un po' migliori, ma dobbiamo sperare in un pomeriggio più caldo per poter lavorare, perché nel complesso è stata una settimana difficile. Le risposte arrivate sono state poche, e avremo molto lavoro da fare la prossima settimana".

Sensazioni interlocutorie per l'ex pilota Red Bull: "Soddisfatto? Si e no, perché è sempre difficile giudicare quando si gira in queste condizioni. Abbiamo il polso della situazione, capiamo come reagisce la macchina, ma è necessario percorrere più chilometri per capire tante altre cose della vettura. Siamo ai primi chilometri con una monoposto nuova, quindi tutti sono eccitanti. Dispiace non poter girare come avevamo programmato, ma è un problema che accomuna tutte le squadre presenti. Spero che nel pomeriggio si possa girare con regolarità in condizioni migliori, perché abbiamo tante caselle da spuntare nella lista delle domande".

Lewis Hamilton si aspetta una stagione molto combattuta, Vettel è dello stesso avviso: "Sono convinto che noi e la Mercedes saremo molto vicini, più dello scorso anno, ed è una prospettiva fantastica, poi vedremo cosa accadrà. È una stagione lunga, siamo solo ad inizio marzo e dovremo arrivare e fine novembre, quindi ci sarà tempo". A chiudere le sensazioni in vista dei prossimi test che cominceranno martedì: "Per prima cosa, vorrei mettere da parte le giacche invernali! Spero che si possa girare con continuità ed in buone condizioni di pista, sarà l’ultimo test prima di partire per l’Australia, quindi molto importante per trovare un buon feeling con la monoposto. Abbiamo ancora a disposizione solo quattro giorni di prove, dovremo sfruttarli al massimo per capire il più possibile", chiude Seb.