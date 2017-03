NFL - Jason Witten, un Cowboys a vita

Google Plus

Jason Witten, un Cowboys a vita. Fonte Immagine: insidethestar.com

Al "The Star", Frisco, quartier generale dei Dallas Cowboys, Jason Witten ha firmato il suo quarto ed ultimo contratto, che lo terrà legato alla storica franchigia texana per altri quattro anni, con il tight end che guadagnerà 29.6 milioni di dollari.

Una scelta di cuore da parte di Jerry Jones, che non si è voluto far scappare il suo gioiello, facendogli quindi chiudere la sua carriera a Dallas.

Witten aveva anticipato il suo ritorno anche per la prossima stagione, subito dopo la cocente sconfitta al divisional round, contro i Green Bay Packers.

La scelta al terzo round del draft NFL 2003 detiene vari record di franchigia. Infatti, nessuno nella storia dei Dallas Cowboys è riuscito a ricevere più passaggi di Witten. Il tight end è a quota 1,098 passaggi ricevuti ed inoltre è a sole 17 yards in ricezione dal record detenuto dall'Hall Of Famer Michael Irvin. Altro record di Witten è quello di aver disputato ben 219 partite consecutive e in 163 di queste gare disputate è partito titolare.

Witten, inoltre, ha bisogno di sole 13 ricezioni per arrivare nella top five della storia NFL. Supererebbe così Cris Carter, altro Hall Of Famer. Nella classifica di tutti i tempi, l'unico Tight End con più ricezioni di Witten è Tony Gonzales.

Nella ultima stagione, Witten, seppur non visto come un problema dalle difese avversarie, è riuscito a ricevere ben 69 passaggi da Dak Prescott, per un totale di 673 yards, con 9.8 yards a ricezione, e 3 touchdown, tra cui quello decisivo nella vittoria contro i rivali storici dei Dallas Cowboys, i Philadelphia Eagles.

CHI CI SARÀ DOPO WITTEN? - Jerry Jones ha pensato a come sostituirlo già nel draft dello scorso anno, dove ha deciso di selezionare Rico Gathers, tight end che però non ha mai giocato nè high school nè college football. Infatti, Gathers, prodotto di Baylor, al college ha giocato a basket, da ala grande, e nell'ultimo anno ha chiuso a 11.2 punti, 9.0 rimbalzi e 0.8 stoppate di media.

Gathers ha speso tutto la stagione 2016 ad imparare il gioco tra i professionisti, con lo staff dei Cowboys che nutre grandissima fiducia nel potenziale di Rico. Fiducia da parte di Dallas la si è potuta vedere anche dal salario con cui la franchigia di Jerry Jones ha pagato Gathers. Mentre qualsiasi giocatore della practice squad guadagna 117,300 dollari all'anno, Gathers nello scorso anno, stando solamente con la squadra d'allenamento, ha comunque percepito circa 449,990 dollari.

La ricezione di Rico Gathers contro gli Houston Texans in pre-season

Rico Gathers è sceso su un campo NFL solo in una partita di pre-season, dove è riuscito a catturare l'unico passaggio lanciatogli da Prescott, ed è stata propria quella ricezione a mettere benzina nel cuore di Gathers per perseguire il sogno di entrar a far parte del roster dei Cowboys.

Staremo a vedere se anche questo azzardo di Jerry Jones verrà ripagato.