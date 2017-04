NFL - Ben Roethlisberger tornerà per la stagione 2017

Ben Roethlisberger non si ritirerà, almeno per ora, ed ha già annunciato il suo ritorno sul terreno di gioco anche per la stagione 2017.

Di certo coach Mike Tomlin lo accoglierà a braccia aperte, soprattutto dopo che nella stagione 2016, con una fantastica rimonta, Big Ben aveva portato i suoi ai Playoffs, riuscendo a scavalcare i Baltimore Ravens, con una vittoria nell'ultima settimana.

Quindi ancora per una stagione la NFL vedrà in campo uno dei triplets più pericolosi della lega, composto da appunto Big Ben, Le'Veon Bell ed Antonio Brown.

A trentaquattro anni, Roethlisberger aveva pensato al ritiro per dedicare più tempo alla sua famiglia, specialmente dopo la sconfitta ai playoffs contro Tom Brady ed i suoi New England Patriots. Ma Big Ben ha ancora tanta benzina nel serbatoio ed è pronto a lanciare ancora touchdown, soprattutto perché in squadra ha un ricevitore d'èlite come Antonio Brown.

La passata stagione Roethlisberger ha lanciato per 3,819 yards, realizzando ben 29 touchdowns e 13 intercetti, riuscendo a completare il 64.4% dei passaggi e chiudendo con un passer rating di 95.4. Niente male quindi per il due volte vincitore del Super Bowl, che può ancora essere un fattore sul campo da gioco, con il suo braccio potente.

Nonostante il posticipo del ritiro di Ben Roethlisberger, gli Steelers devono comunque pensare al quarterback del futuro e Landry Jones, attuale backup di Big Ben, non è di certo la risposta. Ed è per questo che probabilmente al draft la franchigia della Pennsylvania sceglierà un quarterback già dal primo giro.

Per ora i Pittsburgh Steelers hanno provinato Joshua Dobbs, da Tennessee University, e Patrick Mahomes II, da Texas Tech University.

Per quanto riguarda Joshua Dobbs, molti scout dubitano che il quarterback di Tennessee sappia leggere alcune situazioni di gioco nella NFL. Ma lo stesso Dobbs ha risposto agli stessi scettici, sottolineando come sia riuscito a laurearsi in astronomia col massimo dei voti, leggere situazioni su un campo NFL è di certo più facile. Dobbs ha chiuso la passata stagione lanciando per 2,946 yards, realizzando 27 touchdowns e 12 intercetti, chiudendo con un passer rating di 150.6, numeri che fanno promettere molto bene.

Ma dall'altra parte, sembra essere più "futuribile" Patrick Mahomes II, che a Texas Tech ha messo su numeri impressionanti nella sua stagione da Junior, lanciando per 5,052 yards con 41 touchdowns e soli 10 intercetti.

Al draft vedremo se i Pittsburgh Steelers penseranno già al dopo, per il momento i fan della franchigia della Pennsylvania e soprattutto coach Mike Tomlin si godranno un altro anno di Big Ben Roethlisberger.