Calendario del Motomondiale 2013

Ci siamo. Il countdown sta terminando. L'attesa è quasi giunta al termine e lo spettacolo sta di nuovo per iniziare. Piloti, meccanici, giornalisti e tutti gli addetti ai lavori hanno invaso Losail per la prima gara della stagione. Come è ormai tradizione, la prima prova si disputerà sul circuito del Qatar, in notturna. Dal 2007 questo è il primo appuntamento, speciale rispetto agli altri data la sua particolare ambientazione e ciò che lo circonda: il deserto, il nulla. In prima serata per noi italiani, ad un orario accettabile per i piloti per sopportare il caldo che naturalmente colpisce queste zone. L'anno scorso vincevano la prima gara Jorge Lorenzo in MotoGP, Marc Marquez in Moto 2 e Maverick Vinales in Moto 3.

Il secondo appuntamento li aspetta due settimane dopo in America, sul circuito di Austin, la new entry del calendario. Costruito apposta per le gare, ha un co-designer d'eccezione: Kevin Schwantz. Tracciato nuovo per tutti, o quasi. I piloti ufficiali Honda, Yamaha e Stefan Bradl hanno avuto la fortuna di conoscerlo prima degli altri, hanno avuto a disposizione qualche giorno di test per impararlo e scoprirlo. Spettacolare e difficile, sarà curioso vedere come si comporteranno tutti i piloti su una pista quasi totalmente nuova.

Jerez li accoglie per il terzo gran premio stagionale. La prima gara europea sarà disputata quindi in Spagna, in questa caratteristica cittadina famosa proprio per la passione stellare che gli abitanti hanno per le due ruote. Inoltre, questo è un appuntamento che non manca nel calendario dal lontano 1987, grazie all'assidua presenza è un appuntamento storico che non può mancare. È uno dei tracciati più esigenti e tecnici, e crea sempre molto spettacolo. Molte curve portano i nomi di grandi campioni spagnoli, due su tutti Alex Crivillè o Angel Nieto. Nel 2012 hanno tagliato per primi la linea del traguardo Casey Stoner in MotoGP, Pol Espargaro in Moto 2 e il nostro ex rookie Romano Fenati in Moto 3.

Dalla Spagna si passa direttamente in Francia, senza passare dal Portogallo. L'Estoril quest’anno non farà parte del calendario, causa la crisi economica non ha più potuto far fronte ai costi del Motomondiale. Quella di Le Mans, dove un anno si e l'altro pure piove, è una pista che mette a dura prova i piloti con forti frenate e accelerazioni brusche. L'anno scorso qui vincevano Jorge Lorenzo in MotoGP, Thomas Luthi in Moto 2 e Louis Rossi in Moto 3, mentre detiene tuttora il primato di maggior vincente Giacomo Agostini (totali sette).

Due settimane dopo si approda al Mugello, al gran premio d'Italia. Di proprietà della Ferrari, le gare qui disputate sono sempre ricche di bagarre e di suspence, e non a caso è stato nominato più volte il miglior Gran Premio. La pista di Scarperia è stata resa speciale dalle innumerevoli vittorie di Valentino Rossi, il nove volte campione del mondo che proprio in questo suo tracciato preferito nel 2010 rimediò il più brutto infortunio della sua carriera. Jorge Lorenzo vinceva l'anno scorso nella categoria regina, con Andrea Iannone (Moto 2) e Maverick Vinales (Moto 3). Dal Mugello si va direttamente a Montmelò, Barcellona, per disputare la gara il week end successivo. Anticipata quest'anno la corsa al 16 giugno, è speciale per molti piloti spagnoli, per la maggior parte catalani e quindi di casa, che possono contare sulla vicinanza del sostegno di parenti ed amici. Questo circuito è uno dei pochi in cui corrono sia il mondiale di motociclismo che la Formula 1. L'anno scorso vinsero anche qui Jorge Lorenzo, Andrea Iannone e Maverick Vinales.

Si resta sempre in Europa per il settimo Gran Premio, quello d'Olanda. Sul circuito di Assen, più noto tra gli appassionati come l'Università del motociclismo o la Cattedrale, la gara si svolge sempre l'ultimo sabato del mese di giugno, ed è uno dei tracciati tra i più veloci, di conseguenza è riservata una certa spettacolarità. L'anno scorso salivano sul gradino più alto del podio Casey Stoner in MotoGP, Marc Marquez in Moto 2 e Maverick Vinales e in Moto 3. Dall'Olanda alla Germania, sul circuito del Sachsenring, dal 1998 nel calendario del Motomondiale. La caratteristica principale della pista sono le numerose curve (di cui 10 a sinistra) per cui si contraddistingue come uno dei circuiti più lenti del mondiale. Questo sarà l'ultimo appuntamento per le categorie minori, prima della pausa estiva. Dani Pedrosa, Marc Marquez e Sandro Cortese vincevano l'anno scorso.

Prima del mese di vacanza, i piloti della MotoGP si ritrovano in America, a Laguna Seca per l'appuntamento più stimolante della stagione. Tornato dal 2005 nel calendario, dopo anni di pausa per adattarlo alle norme di sicurezza, è il tracciato più corto del Motomondiale ma anche quello che sa regalare forti emozioni con una chicane cieca con un dislivello del 25% e la presenza del mitico cavatappi, che nel 2008 ci fece vivere lo strabiliante sorpasso di Valentino Rossi su Casey Stoner che trovò grip sul terriccio. L'anno scorso vinse proprio l'australiano, mentre il pesarese perdeva il controllo della Desmosedici laddove quattro anni prima scriveva una pagina nuova del motociclismo.

Il 18 agosto i motori delle tre categorie torneranno a rombare a Indianapolis, Gentleman, start your engines! I piloti corrono nel senso contrario rispetto alla Formula 1 e nel tracciato è incluso in due punti il passaggio sullo storico circuito ovale. Tre piloti spagnoli vincevano l'anno scorso nelle tre categorie. Si trattava di Dani Pedrosa in MotoGP, Marc Marquez in Moto 2 e Luis Salom in Moto 3. Dall'America i piloti si dirigeranno direttamente in Repubblica Ceca, dove gareggeranno sul circuito di Brno, proprietà dell'imprenditore Abraham, padre del pilota Karel. La pista ceca metterà a dura prova i piloti con varie chicane sinistra-destra, un rettilineo in discesa, un altro invece in salita e una serie di cinque curve di seguito. L'anno scorso tagliavano per primi il traguardo Dani Pedrosa in MotoGP, Marc Marquez in Moto 2 e Jonas Folger in Moto 3.

Nel mese di settembre si corrono ben tre gare. Si inizia con il Gran Premio di Silverstone, in Gran Bretagna. Dal 2010 il Motomondiale fa tappa a Silverstone, dopo che per molti anni questo circuito venne sostituito in calendario da Donington Park. Il tracciato di Silverstone, che prima era un aeroporto, è stato modernizzato ed è uno tra i più veloci. Circuito anche di Formula 1, è un bel ricordo per gli spagnoli dal momento che Angel Nieto vinse qui il suo ultimo titolo – il 12 + 1 – nel 1984. Proprio tre spagnoli vinsero l'anno scorso: Jorge Lorenzo in MotoGP, Pol Espargaro in Moto 2 e Maverick Vinales in Moto 3. A metà mese ci si sposta nella Repubblica di San Marino dove il circuito che ha preso il nome di Marco Simoncelli accoglie la tredicesima gara. Questa gara cade nel periodo ormai di fine stagione, e si ha quindi una situazione del campionato abbastanza delineata. L'anno scorso la corsa della MotoGP fu più che mai imprevedibile, vinceva Jorge Lorenzo davanti a Valentino Rossi, mentre Dani Pedrosa, partito ultimo a causa di problemi tecnici, veniva centrato da Hector Barbera nelle prime curve. In Moto 2 vinceva Marc Marquez e in Moto 3 Sandro Cortese.

Il 29 settembre il Motomondiale arriva ad Aragòn per disputare il terzo Gran Premio in terra spagnola. Entrato nel calendario solo dal 2010, si tratta di una struttura modernissima ideata dall'illustre ingegnere tedesco Hermann Tilke. L'anno scorso si sentì la Marcha Real tre volte, per Dani Pedrosa in MotoGP, Pol Espargaro in Moto 2 e Luis Salom in Moto 3. Si tornerà in Spagna per l'ultima gara della stagione, dopo esser stati in Malesia, Australia e Giappone. Sepang, è il circuito che tutti noi italiani vorremmo dimenticare. Da quel 23 ottobre 2011 in cui perse la vita Marco Simoncelli, il Sic, nulla sarà più come prima. Il tracciato ha di suo che è uno dei più spettacolari, con curve veloci che offrono spunti per i sorpassi e due lunghi rettilinei, il tutto condito con il caldo malese che raggiunge livelli di umidità altissimi. L'anno scorso Dani Pedrosa rimontava su Jorge Lorenzo vincendo la gara, in Moto 2 se l'aggiudicò Alex de Angelis e in Moto 3 il futuro campione Sandro Cortese.

Così vicino all'oceano, il tracciato di Phillip Island, in Australia, è reso unico anche per i meravigliosi paesaggi che ospita, oltre che per le veloci curve. La pista su cui Casey Stoner è imbattibile, fa parte del calendario del Motomondiale dal 1997 e in molti, tagliando la linea del traguardo, sono diventati campioni qui. L'anno scorso vincevano la gara Casey Stoner in MotoGP, Pol Espargaro in Moto 2 e Sandro Cortese in Moto 3. Fatto costruire dalla Honda, sul circuito di Motegi si corre il Gran Premio del Giappone. Da quando, nel 2003, Daijiro Kato perse la vita sul circuito di Suzuka, questo è stato definitivamente tolto dal calendario del Motomondiale nel rispetto del grande pilota. La pista di Motegi è piuttosto lenta, ma piace per le sue brusche frenate e forti accelerazioni che creano sempre attimi di suspense durante le gare. Nel 2012 vinsero Dani Pedrosa in Moto GP, Marc Marquez in Moto 2 e Danny Kent in Moto 3.

Da ormai undici anni il Gran Premio di Cheste, Valencia, è l'ultimo della stagione, quello in cui raramente si arriva con un titolo ancora da assegnare. Il circuito porta il nome di un ex pilota, Ricardo Tormo, ed ha una struttura molto particolare perché da vari punti si può vedere tutto il tracciato, regalando così al pubblico uno spettacolo totalizzante, per l'ultima volta della stagione. E' stato teatro di momenti di gioia, come nel 2011 quando Nico Terol, valenciano, vinse qui il titolo di 125, di momenti cruciali, nel 2006 Valentino Rossi cadde regalando il titolo a Nicky Hayden, e si sono vissuti anche momenti fortemente emotivi, nel 2011 quando tutti i piloti scesero in pista per ricordare Marco Simoncelli, mancato due settimane prima. L'anno scorso chiusero la stagione al primo posto Dani Pedrosa in Moto GP, Marc Marquez in Moto 2 e Danny Kent in Moto 3.

CALENDARIO